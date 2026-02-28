Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកនេសាទនៃឃុំវ៉ានទឿង (ក្វាងង៉ាយ) ចេញដំណើរនៅដើមនិទាឃរដូវដើម្បីមុខរបរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ គណៈ កម្មាធិការប្រជាជនឃុំ វ៉ានទឿង ខេត្តក្វាងង៉ាយ បានរៀបចំពិធីបើករដូវនេសាទដើមឆ្នាំ និងផ្តួចផ្តើមការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការកសាងជនបទថ្មីនៅឆ្នាំ ២០២៦ ដោយមានសារថា "ចេញទៅនេសាទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការនេសាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីមុខរបរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព"។

នៅក្នុងពិធីបើករដូវនេសាទដើមឆ្នាំ អ្នកនេសាទនៃឃុំវ៉ាន់ទឿង បានបង្ហាញ ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្បាមជាប់សមុទ្រ នេសាទដោយសុវត្ថិភាព ស្របតាមច្បាប់ ដោយរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសក្នុងការដក "កាតលឿង" របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC)។ អ្នកនេសាទ ភូ ជុង បិញ ភូមិ ភូធៀន ១ ឃុំ វ៉ាន់ទឿង បាននិយាយថា៖ “ទូកនេសាទរបស់ខ្ញុំទៅនេសាទចម្ងាយ ៣០-៤០ ម៉ាយសមុទ្រពីច្រាំងនេសាទត្រីធូណា។ នៅពេលចេញដំណើរទៅសមុទ្រនេសាទ យើងត្រូវតែបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដល់កងទ័ពការពារព្រំដែន។ យើងត្រូវតែរាយការណ៍ពីទីតាំងរបស់យើងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅ។ យើងសង្ឃឹមថា នឹងមានអាកាសធាតុអំណោយផល និងសំណាងល្អនៅឆ្នាំថ្មី”។

ឃុំវ៉ាន់ទឿង បច្ចុប្បន្នមានទូកជិត ៩០០ គ្រឿង ដែលផ្តល់ការងារដល់កម្មករប្រហែល ៣០០០ នាក់។ ចូលដល់រដូវនេសាទថ្មី ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំកំពុងជំរុញឱ្យអ្នកនេសាទបន្តវិនិយោគលើការធ្វើឱ្យទូក និងឧបករណ៍របស់ពួកគេទំនើបកម្ម ការដំឡើង និងថែទាំឧបករណ៍តាមដាននាវា ការគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) និងមិនរំលោភលើដែនទឹកបរទេសជាដាច់ខាត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

