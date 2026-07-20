Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អ្នកគាំទ្រផ្ទុះអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ ២០២៦

វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ ២០២៦ បានបិទបញ្ចប់ដោយការប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់ជើងឯករវាងក្រុមអេស្ប៉ាញ និងក្រុមអាហ្សង់ទីន ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡដ្ឋាន MetLife (រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិក) កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា(តាមម៉ោងក្នុងស្រុក)។

ជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់​បញ្ចូលទី​តែមួយគត់ដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Ferran Torres បាន​ធ្វើ​ក្រុមអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះលើ​ក្រុមការពារតំណែងជើងឯកអាហ្សង់ទីន ដើម្បីដណ្តើមយកជើងឯកពិភពលោកជា​លើកទីពីរ។

ប្រជាជនអេស្ប៉ាញរាប់រយរាប់ពាន់នាក់បានចុះតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ភ្លាម​ៗបន្ទាប់ពីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ២០២៦ បានបញ្ចប់ដើម្បីអបអរសាទរជ័យជម្នះរបស់អេស្ប៉ាញ។ នៅទូទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញ ការអបអរសាទរដ៏រស់រវើកបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

«​យើងជានិច្ច​កាលគាំទ្រក្រុម​ជម្រើសជាតិរបស់យើង។ ពួកគេលេងយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ និងមានវិន័យ​យ៉ាង​ល្អ។ តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ អេស្ប៉ាញគឺជាក្រុមល្អបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះ ហើយសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់​ជើងឯក​។

«​ពិតជាអស្ចារ្យណាស់! ខ្ញុំពិតជា​សប្បាយ​រីករាយណាស់ដែលអេស្ប៉ាញបានឈ្នះជើង​ឯក​​ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជាលើកទីពីរ។ ខ្ញុំ​មានអារម្មណ៍អស្ចារ្យណាស់ដែលបាននៅទីនេះ និងជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រំភើបនេះ»​។

ជាមួយនឹងពានរង្វាន់​ជើងឯក World Cup ឆ្នាំ ២០២៦ នេះជាលើកទីពីរហើយដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានឈ្នះ​ជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោក ដែលលើកទីមួយគឺនៅឆ្នាំ ២០១០៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនូវគោលដៅកំណើនខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព

អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនូវគោលដៅកំណើនខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព

ខ្លឹមសារមួយដែលបានលើកឡើងដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកសន្និបាតលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ គឺការបង្កើតគំរូកំណើនដោយផ្អែកលើផលិតភាព បញ្ញា បច្ចេកវិទ្យា និងធនធានមនុស្ស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top