ព័ត៌មាន
អ្នកគាំទ្រផ្ទុះអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ ២០២៦
ជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីតែមួយគត់ដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Ferran Torres បានធ្វើក្រុមអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះលើក្រុមការពារតំណែងជើងឯកអាហ្សង់ទីន ដើម្បីដណ្តើមយកជើងឯកពិភពលោកជាលើកទីពីរ។
ប្រជាជនអេស្ប៉ាញរាប់រយរាប់ពាន់នាក់បានចុះតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ២០២៦ បានបញ្ចប់ដើម្បីអបអរសាទរជ័យជម្នះរបស់អេស្ប៉ាញ។ នៅទូទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញ ការអបអរសាទរដ៏រស់រវើកបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
«យើងជានិច្ចកាលគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិរបស់យើង។ ពួកគេលេងយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ និងមានវិន័យយ៉ាងល្អ។ តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ អេស្ប៉ាញគឺជាក្រុមល្អបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះ ហើយសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជើងឯក។
«ពិតជាអស្ចារ្យណាស់! ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលអេស្ប៉ាញបានឈ្នះជើងឯកព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជាលើកទីពីរ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យណាស់ដែលបាននៅទីនេះ និងជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រំភើបនេះ»។
ជាមួយនឹងពានរង្វាន់ជើងឯក World Cup ឆ្នាំ ២០២៦ នេះជាលើកទីពីរហើយដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានឈ្នះជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោក ដែលលើកទីមួយគឺនៅឆ្នាំ ២០១០៕