អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារ UAV ធំៗ
កងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះវាយប្រហារទាំងនេះ មួយចំនួនធំ។ នេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៣ នាក់ និងរាប់សិបនាក់រងរបួស។ យោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ការវាយប្រហារត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់ចំនួន ៩ ក្នុងនោះមានរដ្ឋធានី Kiev ផងដែរ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថា កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយលុកការវាយប្រហារ "ទ្រង់ទ្រាយធំ" នៅក្នុងខេត្តចំនួនពីរគឺ Volgograd និង Rostov ហើយបានបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបាន "រកឃើញ និងបាញ់ទម្លាក់" UAV ចំនួន ១៤៩ គ្រឿង។ មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានកត់ត្រាករណីរងរបួសមួយនៅក្នុងតំបន់ Saratov។
នៅក្នុងបម្រែបម្រួលមួយទៀត រុស្ស៊ីបានបដិសេធការរំលោភលើដែនអាកាសអេស្តូនី ទាក់ទងនឹងការដែលអេស្តូនីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញាថា យន្តហោះចម្បាំង MiG-៣១ ចំនួនបីមកពីខាងក្រៅបានហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេស ហើយស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ ១២ នាទី៕