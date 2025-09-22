Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារ UAV ធំៗ

កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសនាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ ថាខ្លួនបានរកឃើញយានវាយប្រហារជិត ៦២០ គ្រឿង រួមមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក (UAV) កាំជ្រួចផ្លោង និងកាំជ្រួចធ្វើដំណើរក្នុងពេលដំណាលគ្នាវាយប្រហារតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសនេះ។

កងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះវាយប្រហារទាំងនេះ មួយចំនួនធំ។ នេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៣ នាក់ និងរាប់សិបនាក់រងរបួស។ យោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ការវាយប្រហារត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់ចំនួន ៩ ក្នុងនោះមានរដ្ឋធានី Kiev ផងដែរ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថា កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយលុកការវាយប្រហារ "ទ្រង់ទ្រាយធំ" នៅក្នុងខេត្តចំនួនពីរគឺ Volgograd និង Rostov ហើយបានបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបាន "រកឃើញ និងបាញ់ទម្លាក់" UAV ចំនួន ១៤៩ គ្រឿង។ មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានកត់ត្រាករណីរងរបួសមួយនៅក្នុងតំបន់ Saratov

នៅក្នុងបម្រែបម្រួលមួយទៀត រុស្ស៊ីបានបដិសេធការរំលោភលើដែនអាកាសអេស្តូនី ទាក់ទងនឹងការដែលអេស្តូនីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញាថា យន្តហោះចម្បាំង MiG-៣១ ចំនួនបីមកពីខាងក្រៅបានហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេស ហើយស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ ១២ នាទី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

