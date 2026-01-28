Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អេហ្ស៊ីបផ្តល់ជំនួយជិត ៧.៥០០ តោនបន្ថែមទៀតដល់តំបន់ហ្គាហ្សា

ដោយបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សា កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា អឌ្ឍចន្ទក្រហមអេហ្ស៊ីបបានប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជិត ៧.៥០០ តោន រួមទាំងរបស់របរសំខាន់ៗជាច្រើនទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សា។
រថយន្តដឹកទំនិញដែលដឹកជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិពីឧបទ្វីបស៊ីណៃរបស់ប្រទេសអេហ្ស៊ីប និងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វា។ រូបថត៖ VOV

នេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយលើកទី ១២៥ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើម “Zad Al-Izza: ពីអេហ្ស៊ីបទៅហ្គាហ្សា” ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅចុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥។ កញ្ចប់ជំនួយនេះរួមមាន៖ អាហារជាង ៣.៥០០ តោន ថ្នាំពេទ្យនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រជាង ២.៣០០ តោន ជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈ ទឹកដោះគោទារក ភួយ តង់ សម្ភារៈ និងសម្លៀកបំពាក់រដូវរងា។

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានដើរតួនាទីនាំមុខគេក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សា ក្នុងអំឡុងពេលពីរឆ្នាំនៃជម្លោះ។ តាមនោះ ទីក្រុងគែរបានសម្របសម្រួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៨០០.០០០ តោនដល់តំបន់ហ្គាហ្សា ស្មើរនឹង ៧០% នៃជំនួយអន្តរជាតិសរុបសម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អេហ្ស៊ីបក៏កំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហ្គាហ្សាក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានសម្របសម្រួលដំណើរការសន្ទនាផ្សះផ្សាជាតិរវាងបក្សពួកប៉ាឡេស្ទីននានាផងដែរ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគ្រាសជប៉ុននៅវៀតណាម ទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ

សហគ្រាសជប៉ុននៅវៀតណាម ទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតបានបង្ហាញថា អត្រានៃសហគ្រាសជប៉ុនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅវៀតណាម ដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា ទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ គឺ ៦៧,៥% ដែលកើនឡើង ៣,៤ ពិន្ទុភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top