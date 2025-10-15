Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អូស្ត្រាលីផ្តល់ជំនួយដល់វៀតណាមជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះ Bualoi និង Matmo

ថ្ងៃទី ១៤ តុលា នេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយមួយ ដើម្បីជួយប្រទេសវៀតណាមជំនះលើផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះ Bualoi (ព្យុះលេខ ១០) និងព្យុះ Matmo (ព្យុះលេខ ១១)។

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅខេត្ត Thai Nguyen បណ្តាលឱ្យមានទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រូបថត៖ VGP

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Penny Wong បាននិយាយថា ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃប្រហែល ៣ លានដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីជួយវៀតណាមជំនះលើផលវិបាកនៃព្យុះទាំងពីរនេះ។

ក្នុងសេចក្តីប្រកាស អូស្ត្រាលីបានសម្តែងការរំលែកទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនវៀតណាមក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ; ដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកញ្ចប់ជំនួយនេះ អូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដូចជាសម្ភារៈផ្ទះបាយ ឧបករណ៍អនាម័យ និងឧបករណ៍សង្គ្រោះដល់ប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់។ អូស្ត្រាលីក៏បានកៀងគរដៃគូមនុស្សធម៌របស់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្រដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតដល់វៀតណាម។ មូលនិធិនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់តាមរយៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Penny Wong បានអះអាងថា ក្នុងនាមជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន អូស្ត្រាលីនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ដើម្បីអនុវត្តផែនការផ្តល់ជំនួយនេះ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

