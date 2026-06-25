ព័ត៌មាន
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមមុខនឹងការព្រមានពណ៌ក្រហម ចំពោះហានិភ័យនៃផ្សែងនិងធូលីឆ្លងដែន
យោងតាមរបាយការណ៍ បណ្តាប្រទេសរួមមានម៉ាឡេស៊ី ប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងសិង្ហបុរី មានហានិភ័យប្រឈមមុខនឹងការបំពុលដោយផ្សែងនិងធូលីយ៉ាងធ្ងន់ធធ្ងរ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលកំពូលនៅខែសីហា និងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះ។ នេះជាលើកទីពីរហើយដែល SIIA បានចេញការព្រមានពណ៌ក្រហមចាប់តាំងពីររបាយការណ៍ដំបូងនៅឆ្នាំ ២០១៩ មក បន្ទាប់ពីការព្រមានស្រដៀងគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។
មជ្ឈដ្ឋានអ្នកជំនាញឧតុនិយមជឿជាក់ថា ហានិភ័យនៃការបំពុលដោយផ្សែងនិងធូលីកើនឡើងគឺបណ្តាលមកពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបាតុភូត El Nino និងបាតុភូត ឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌា (IOD)។ ស្ថានភាពអាកាសធាតុទាំងនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងអូសបន្លាយរដូវប្រាំង ធ្វើឱ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅ និងស្ងួត ដោយបង្កើនហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងតំបន់៕