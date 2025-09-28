ព័ត៌មាន
អាស៊ានសង្កត់ធ្ងន់លើការសន្យាចំពោះពាណិជ្ជកម្មសេរី និងយុត្តិធម៌
នេះគឺជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (AEM) លើកទី៥៧ ដែលបានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងឧស្សាហកម្មម៉ាឡេស៊ី លោក Zafrul Aziz បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីយថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ហើយបានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចជាអាទិភាព រួមទាំងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមរបស់សមាគម ជាមួយដៃគូសន្ទនារបស់ខ្លួន។ លោក Zafrul Aziz បានកត់សម្គាល់ថា កត្តាចម្បងដែលគ្របដណ្ដប់លើការពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងអាស៊ាន ក៏ដូចជាការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន គឺជានិន្នាការគាំពារនិយម និងវិធានការពាណិជ្ជកម្មឯកតោភាគីកើនឡើង ដែលបង្កហានិភ័យដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីផ្អែកលើច្បាប់ និងស្ថិរភាពនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល៕