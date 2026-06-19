ព័ត៌មាន
អាស៊ាននិងរុស្ស៊ី យល់ព្រមពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងអាស៊ាន និង EAEU
ក្រោមប្រធានបទ "សមាហរណកម្មអាស៊ី-អឺរ៉ុប" ថ្នាក់ដឹកនាំបានវាយតម្លៃថា លំហអាស៊ី-អឺរ៉ុបកំពុងលេចចេញជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ និងតភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោក ដែលលាតសន្ធឹងពីអឺរ៉ុប អាស៊ីកណ្តាល រុស្ស៊ី កូកាស៊ីស រហូតដល់អាស៊ីខាងត្បូង អាស៊ីខាងកើត និងច្រករបៀងតភ្ជាប់ទៅកាន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក។
ដោយសំដៅទៅលើសក្តានុពល និងគុណសម្បត្តិរបស់ភាគីនីមួយៗ ថ្នាក់ដឹកនាំបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ ទិសដៅ និងវិធានការជាច្រើន សំដៅលើកកម្ពស់ការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ី-អឺរ៉ុប។ ដូច្នេះ ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម ប្រទេសនានាបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងអាស៊ាននិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប (EAEU) ដោយស្នើឱ្យលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម គយ យន្តការច្រកទ្វារតែមួយ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ការតភ្ជាប់អាជីវកម្ម គាំទ្រអាជីវកម្មពីភាគីទាំងពីរឱ្យចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ អន្តរតំបន់ និងបង្កើនការវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មកែច្នៃ ភស្តុភារកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែន។ ទាក់ទងនឹងថាមពល បណ្តាប្រទេសបានព្រមព្រៀងគ្នា ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រេងនិងឧស្ម័ន ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG) ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិល ថាមពលកកើតឡើងវិញ ការបំលែងថាមពលជាដើម។ ទាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការតភ្ជាប់ដឹកជញ្ជូន ប្រទេសនានាបានស្នើឱ្យបង្កើនសក្តានុពលនៃច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលភ្ជាប់អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ដូចជាខ្សែសង្វាក់ដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិខាងជើង-ខាងត្បូង (INSTC) ផ្លូវដែកឆ្លងកាត់អាស៊ី និងឆ្លងកាត់ស៊ីបេរី និងផ្លូវដឹកជញ្ជូនមហាសមុទ្រអាកទិក ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូន កាត់បន្ថយថ្លៃដើមភស្តុភារកម្ម និងបង្កើនភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់៕