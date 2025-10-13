Báo Ảnh Việt Nam

អានយ៉ាង៖ បើកសម្ពោធផ្លូវហោះហើរ បេឡារុស-ភូកុក ទទួលស្វាគមន៍អ្នកដំណើរ ២៨១ នាក់ដំបូងទៅកាន់ Phu Quoc

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ តុលា ជើងហោះហើរបំពាក់ផ្លាក់សញ្ញា BRU ៨១៩៧ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Belavia Airlines (បេឡារុស) បានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Phu Quoc។ នេះជាជើងហោះហើរត្រង់ដំបូងគេដែលតភ្ជាប់រដ្ឋធានី Minsk (បេឡារុស) ជាមួយតំបន់ពិសេសភូ កុក (An Giang)។

ជើងហោះហើរ BRU ៨១៩៧ របស់ Belavia (Belarusian Airlines) គឺជាជើងហោះហើរត្រង់ដំបូងគេដែលតភ្ជាប់រដ្ឋធានី Minsk (បេឡារុស្ស) ជាមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Phu Quoc បានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Phu Quoc  (រូបថត៖

VNA ចុះផ្សាយ)

 

បន្ទាប់ពីហោះហើរបានជាង ១០ ម៉ោង ជើងហោះហើរ នេះ បាននាំអ្នកដំណើរ ២៨១ នាក់ និងសមាជិក  ១៤ នាក់ទៅកាន់កោះគុជ Phu Quoc។

តាមគម្រោង ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Belavia នឹងដំណើរការផ្លូវនេះជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រេកង់ ១០ ថ្ងៃ/ជើងហោះហើរ ដោយនាំអ្នកដំណើរប្រហែល ៣០០ នាក់ទៅកាន់ Phu Quoc ។

អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីស្វាគមន៍ការហោះហើរ លោក Nguyen Thanh Nhan លេខារង អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត An Giang បានឲ្យដឹងថា ផ្លូវ Minsk - Phu Quoc បើកច្រកថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កាត់បន្ថយចម្ងាយរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកណ្តាល - អឺរ៉ុបខាងកើត; បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ ធុរកិច្ច និងវិនិយោគិនបេឡារុស ខិតកាន់តែជិតវៀតណាម ទន្ទឹមនឹងនោះជួយទំនិញ កសិផល និងផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់វៀតណាមទៅដល់ទីផ្សារបេឡារុស្ស និងអឺរ៉ុបកាន់តែងាយស្រួល៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សហគមន៍ជនវៀតណាមក្នុងប្រទេសជាច្រើនចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ជនរួមជាតិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះ Bualoi និង Matmo

សហគមន៍ជនវៀតណាមក្នុងប្រទេសជាច្រើនចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ជនរួមជាតិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះ Bualoi និង Matmo

យុះចំនួនពីរ Bualoi (ព្យុះលេខ ១០) និង Matmo (ព្យុះលេខ ១១) បានបោកបក់ជាប់ៗគ្នានៅតំបន់ភាគកណ្តាល និងភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែតុលា ដែលបណ្តាលឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអូសបន្លាយ បណ្តាលឱ្យផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងត្រូវជន់លិចយ៉ាងជ្រៅ បណ្តាល ឱ្យមានការបាក់ដីធ្ងន់ធ្ងរ និងរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជន។
