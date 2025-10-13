ព័ត៌មាន
អានយ៉ាង៖ បើកសម្ពោធផ្លូវហោះហើរ បេឡារុស-ភូកុក ទទួលស្វាគមន៍អ្នកដំណើរ ២៨១ នាក់ដំបូងទៅកាន់ Phu Quoc
បន្ទាប់ពីហោះហើរបានជាង ១០ ម៉ោង ជើងហោះហើរ នេះ បាននាំអ្នកដំណើរ ២៨១ នាក់ និងសមាជិក ១៤ នាក់ទៅកាន់កោះគុជ Phu Quoc។
តាមគម្រោង ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Belavia នឹងដំណើរការផ្លូវនេះជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រេកង់ ១០ ថ្ងៃ/ជើងហោះហើរ ដោយនាំអ្នកដំណើរប្រហែល ៣០០ នាក់ទៅកាន់ Phu Quoc ។
អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីស្វាគមន៍ការហោះហើរ លោក Nguyen Thanh Nhan លេខារង អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត An Giang បានឲ្យដឹងថា ផ្លូវ Minsk - Phu Quoc បើកច្រកថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កាត់បន្ថយចម្ងាយរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកណ្តាល - អឺរ៉ុបខាងកើត; បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ ធុរកិច្ច និងវិនិយោគិនបេឡារុស ខិតកាន់តែជិតវៀតណាម ទន្ទឹមនឹងនោះជួយទំនិញ កសិផល និងផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់វៀតណាមទៅដល់ទីផ្សារបេឡារុស្ស និងអឺរ៉ុបកាន់តែងាយស្រួល៕