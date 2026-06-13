ព័ត៌មាន
អាកាសយានដ្ឋានតឹនសឺនញិត ត្រូវបានតែងតាំងជា “អាកាសយានដ្ឋានល្អបំផុតនៅអាស៊ី”
ផ្នែក "អាកាសយានដ្ឋានឈានមុខគេរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២៦" មានឈ្មោះបេក្ខជនចំនួន ១១ ក្នុងនោះមានឈ្មោះអាកាសយានដ្ឋានតឹន សឺនញិត (ទីក្រុងហូជីមិញ) ផងដែរ។ ការបន្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតែងតាំង WTA ជាពានរង្វាន់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "អូស្ការនៃវិស័យទេសចរណ៍" បញ្ជាក់ឋានៈរបស់ តឹន សឺន ញិត ថាជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ និងមិនអាចជំនួសបាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
រួមជាមួយគ្នានេះ នៅក្នុងពានរង្វាន់ WTA ឆ្នាំនេះ SH Premium Lounge (Tan Son Nhat) ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតែងតាំងជាផ្លូវការសម្រាប់ប្រភេទ "បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកឈានមុខគេរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ២០២៦" ផងដែរ៕