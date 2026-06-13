Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អាកាសយានដ្ឋានតឹនសឺនញិត ត្រូវបានតែងតាំងជា “អាកាសយានដ្ឋានល្អបំផុតនៅអាស៊ី”

គណៈរៀបចំពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ពិភពលោក (WTA) ឆ្នាំ ២០២៦ ទើបតែបានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ពានរង្វាន់ឆ្នាំ ២០២៦។

អាកាសយានដ្ឋានតឹនសឺនញិត ត្រូវបានតែងតាំងជា “អាកាសយានដ្ឋានល្អបំផុតនៅអាស៊ី”។ រូបថត៖ VNA

ផ្នែក​ "អាកាសយានដ្ឋានឈានមុខគេរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២៦" មានឈ្មោះបេក្ខជនចំនួន ១១ ក្នុងនោះមានឈ្មោះអាកាសយានដ្ឋានតឹន សឺនញិត (ទីក្រុងហូជីមិញ) ផងដែរ។ ការបន្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតែងតាំង WTA ជាពានរង្វាន់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "អូស្ការនៃវិស័យទេសចរណ៍" បញ្ជាក់ឋានៈរបស់ តឹន សឺន ញិត ថាជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ និងមិនអាចជំនួសបាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

រួមជាមួយគ្នានេះ នៅក្នុងពានរង្វាន់ WTA ឆ្នាំនេះ SH Premium Lounge (Tan Son Nhat) ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតែងតាំងជាផ្លូវការសម្រាប់ប្រភេទ "បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកឈានមុខគេរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ២០២៦" ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ាន ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងកាហ្សាន ប្រទេសរុស្ស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top