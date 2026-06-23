ព័ត៌មាន
អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ៗ ថ្នាក់ជាតិ
សេចក្តីព្រាង បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា កាលពី ២៦ ឆ្នាំមុន (ក្នុងឆ្នាំ ២០០០) រដ្ឋបានវិនិយោគលើមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ៗជាតិចំនួន ១៦ កន្លែង ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសក្តានុពលស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការបង្កើតសមត្ថភាពឯកទេសមួយចំនួន។ នៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាសកល ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវ និងមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ស្រាវជ្រាវ-អភិវឌ្ឍន៍-ធ្វើតេស្ត-សុក្រិត-ពាណិជ្ជកម្មបនីយកម្ម; បង្កើតសមត្ថភាពស្នូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំៗ និងភារកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រ...។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ កួក យុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “យើងនឹងផ្តោតលើការបង្កើតប្រព័ន្ធមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវទំនើប ធ្វើសមកាលកម្ម ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងចែករំលែក ដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងមានសមត្ថភាពបម្រើគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍ ការច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ផែនការនេះមានគោលបំណងបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផល ពេលវេលាអនុវត្ត និងការគាំទ្រ រួមទាំងធនធាន និងខ្លឹមសារនៃមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ៗ ថ្នាក់ជាតិទាំងនេះ ក៏ដូចជាកំណត់ស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ និងយន្តការប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្តេច”។
គោលដៅនៃផែនការនៅឆ្នាំ ២០៣៥ គឺដើម្បីបង្កើតបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងចែករំលែកទូទាំងប្រទេស។ នៅឆ្នាំ ២០៤៥ មានមជ្ឈមណ្ឌល និងមន្ទីរពិសោធន៍ជាច្រើននឹងសម្រេចបាននូវស្តង់ដារតំបន់ឈានមុខគេ៕