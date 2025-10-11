Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អភិវឌ្ឍន៍បរិមាណលើកកំពស់គុណភាពមេធាវី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាច្បាប់របស់សង្គម

ក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន មេធាវីត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯករាជ្យ ភាពស្មោះត្រង់ គោរពការពិតសត្យានុម័ត គោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អបំផុត នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការ; ការពារនីតិសង្គមនិយម និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់រដ្ឋ។

ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ។ រូបថត៖ VOV

នេះជាការបញ្ជាណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាប្រពៃណីនៃមេធាវីវៀតណាម (១០ តុលា ១៩៤៥ - ១០ តុលា ២០២៥) ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា នៅសាលមហោស្រពហាណូយ។ លោកប្រធានបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “សហព័ន្ធគណៈមេធាវីវៀតណាមត្រូវបន្តលើកកម្ពស់តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំ សាមគ្គីភាព ជាតំណាង និងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់មេធាវីទូទាំងប្រទេស។ បង្កើនការសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នអយ្យការ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងគ្រប់សកម្មភាព ដើម្បីក្លាយជាស្ពានដ៏រឹងមាំតភ្ជាប់រវាងបក្ស រដ្ឋ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងក្រុមមេធាវីទូទាំងប្រទេស; រួមចំណែកលើកកម្ពស់មុខមាត់ និងកិត្យានុភាពវិជ្ជាជីវៈ  បន្តអះអាងនូវគោលជំហរនិងតួនាទីសំខាន់របស់មេធាវីក្នុងសង្គម ពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនចំពោះក្រុមមេធាវីវៀតណាម"៕  


តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចឯកជន វៀតណាមលើកទី១ និងគំនិតផ្តួចផ្តើម “សាធារណៈ - ឯកជន - កសាងប្រទេសជាតិឲ្យរឹងមាំ - វិបុលភាព” នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ សង្ឃឹមថា សហគមន៍ធុរកិច្ចឯកជនត្រូវអនុវត្តន៍ “ការត្រួសត្រាយ ៣” “ខ្លាំងមាំមួន ២” ដើម្បីសម្រេចបាន នូវគោលដៅស្របគ្នាថា “សេដ្ឋកិច្ចឯកជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ។
