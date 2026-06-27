Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងហាណូយតាមទិសដៅបើកចំហរ ពហុស្រទាប់ ពហុជាន់ ពហុប៉ូល និងពហុមជ្ឈមណ្ឌល

ផែនការមេសម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ បានយកទស្សនៈកសាងរដ្ឋធានី «វប្បធម៌ - អរិយធម៌ - ទំនើប - សុភមង្គល» ក្នុងនោះដាក់មនុស្សជាស្នូល ជាមួយនឹងលំហអភិវឌ្ឍន៍តាមគំរូ «ពហុស្រទាប់ ពហុជាន់ ពហុប៉ូល ពហុមជ្ឈមណ្ឌល» ដោយយកទន្លេក្រហមជាអ័ក្សទេសភាពអេកូឡូស៊ី។
ទិដ្ឋភាពនៃការកសាងឡើងវិញនូវតំបន់មួយនៅក្នុងផែនការមេរដ្ឋធានីហាណូយជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ។ (ប្រភព៖ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនហាណូយ)

សន្និសីទប្រកាសផែនការមេសម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ និងពន្លឿនការវិនិយោគឆ្នាំ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ ទីក្រុងហាណូយ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា។

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន តំណាងនៃមន្ទីរផែនការមេនិងស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា ផែនការមេសម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ បានយកទស្សនៈកសាងរដ្ឋធានី «វប្បធម៌ - អរិយធម៌ - ទំនើប - សុភមង្គល» ក្នុងនោះដាក់មនុស្សជាស្នូល ជាមួយនឹងលំហអភិវឌ្ឍន៍តាមគំរូ «ពហុស្រទាប់ ពហុជាន់ ពហុប៉ូល ពហុមជ្ឈមណ្ឌល» ដោយយកទន្លេក្រហមជាអ័ក្សទេសភាពអេកូឡូស៊ី។ លោក Tran Quang Tuyen នាយករងមន្ទីរផែនការមេនិងស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា៖

“ផែនការមេនេះ ត្រូវបានប្រកាសរួមជាមួយនឹងបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគអាទិភាពនានា។ ទីក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍មហាគម្រោងសំខាន់ៗដូចជា ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន អ័ក្សទេសភាពទន្លេក្រហម តំបន់កីឡាអូឡាំពិក និងតំបន់ទីក្រុងពហុបំណង”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

Danang Storytellers - កសាងសហគមន៍នៃ អ្នកនិទានរឿង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅលើវេទិកាឌីជីថល

"Danang Storytellers" - កសាងសហគមន៍នៃ "អ្នកនិទានរឿង" ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅលើវេទិកាឌីជីថល

ដើម្បីទាក់ទាញ និងតភ្ជាប់ KOL និង KOC (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអ្នកបង្កើតមាតិការ) ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃគោលដៅទេសចរណ៍នៅលើវេទិកាឌីជីថលនោះ មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍នៃទីក្រុងដាណាំងបានដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធី "Danang Storytellers"។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top