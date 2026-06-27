ព័ត៌មាន
អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងហាណូយតាមទិសដៅបើកចំហរ ពហុស្រទាប់ ពហុជាន់ ពហុប៉ូល និងពហុមជ្ឈមណ្ឌល
សន្និសីទប្រកាសផែនការមេសម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ និងពន្លឿនការវិនិយោគឆ្នាំ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ ទីក្រុងហាណូយ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា។
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន តំណាងនៃមន្ទីរផែនការមេនិងស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា ផែនការមេសម្រាប់រដ្ឋធានីហាណូយជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ បានយកទស្សនៈកសាងរដ្ឋធានី «វប្បធម៌ - អរិយធម៌ - ទំនើប - សុភមង្គល» ក្នុងនោះដាក់មនុស្សជាស្នូល ជាមួយនឹងលំហអភិវឌ្ឍន៍តាមគំរូ «ពហុស្រទាប់ ពហុជាន់ ពហុប៉ូល ពហុមជ្ឈមណ្ឌល» ដោយយកទន្លេក្រហមជាអ័ក្សទេសភាពអេកូឡូស៊ី។ លោក Tran Quang Tuyen នាយករងមន្ទីរផែនការមេនិងស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា៖
“ផែនការមេនេះ ត្រូវបានប្រកាសរួមជាមួយនឹងបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគអាទិភាពនានា។ ទីក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍មហាគម្រោងសំខាន់ៗដូចជា ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន អ័ក្សទេសភាពទន្លេក្រហម តំបន់កីឡាអូឡាំពិក និងតំបន់ទីក្រុងពហុបំណង”៕