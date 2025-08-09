ព័ត៌មាន
អបអរសាទរខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-អង់ហ្គោឡា៖ នាំទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងកំពស់ថ្មី
អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Bui Thanh Son បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៥ គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង់ហ្គោឡាបានប្រកាសឯករាជ្យ វៀតណាមនិងអង់ហ្គោឡាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការ។ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយដែលបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់និងទំនុកចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
“រយៈពេលពាក់កណ្តាលសតវត្សកន្លងមកនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ចម្ងាយភូមិសាស្រ្តមិនអាចរាំងស្កាត់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានទេ។ ពីអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងវេជ្ជសាស្ត្រ ១១ នាក់ដំបូង ដែលបានមកប្រទេសអង់ហ្គោឡា នៅចុងទស្សវត្សរ៍ ៧០ មកទល់បច្ចុប្បន្ន មានគ្រូបង្រៀន វេជ្ជបណ្ឌិត និងជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនម៉ឺននាក់ បានចូលមករស់នៅ និងធ្វើការនៅតាមសាលារៀន បរិក្ខារពេទ្យ និងកសិដ្ឋានគម្រោងសាងសង់នានា។ ពួកគេបាននៅជាមួយប្រជាជនអង់ហ្គោឡា សូម្បីតែក្នុងគ្រាលំបាកក៏ដោយ ហើយបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះការកសាងឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍរបស់អង់ហ្គោឡា”។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី Bui Thanh Son ជឿជាក់ថា វៀតណាមនិងអង់ហ្គោឡា មានមូលដ្ឋានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនាំទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងដល់កម្រិតថ្មី - កាន់តែសំខាន់ ប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាព - កសាងទំនាក់ទំនង "ភាពជាដៃគូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍" ដើម្បីក្លាយជាគំរូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាគខាងត្បូង - ខាងត្បូង។
ភាគីអង់ហ្គោឡា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tete Antonio បានសម្តែងការពេញចិត្តចំពោះវៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលទទួលស្គាល់សាធារណៈរដ្ឋអង់ហ្គោឡា។ លោក Tete Antonio បាននិយាយថា ប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីស្វែងរក និងទាញយកឱកាសថ្មីៗក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ជំរុញទេសចរណ៍ និងតភ្ជាប់ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បី បើកសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី Tete Antonio បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អង់ហ្គឡាយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង លើកនេះ ដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការរួមដៃគ្នា ដើម្បីបន្តជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អង់ហ្គោឡា៕