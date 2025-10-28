ព័ត៌មាន
អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយ និងទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះវៀតណាម
ពិធីចុះហត្ថលេខានេះ បានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តំណាងប្រទេសសមាជិកជិត ១៩០ រួមជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ជាច្រើន។ ក្រុមប្រទេសដំបូងដែលចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់អន្តរជាតិនេះ បានកែសម្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម តាមអ៊ីនធឺណិត។ លោកស្រី Ghada Fathi Waly នាយិកាប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC) បានសម្តែងថា៖
“ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ និងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតសកល និងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្រភពធនធានដែលវៀតណាមបានវិនិយោគដើម្បីធានាសន្និសីទសម្រេចបានជោគជ័យគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ណាស់។ ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មហិច្ឆតានេះ។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះ យើងនៅតែត្រូវការនាំយកអនុសញ្ញាសកលនេះ ឱ្យចូលជាធរមាន និងអនុវត្តជាក់ស្តែង”។
ការដែលថាទីក្រុងហាណូយត្រូវបានជ្រើសរើសជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍សកលនេះ គឺជាការទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីឋានៈ កិត្យានុភាព និងតួនាទីរបស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ។ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានបញ្ជាក់ថា៖
“យើងបានឃើញថា វៀតណាមមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពនិងសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ សំដៅរួមចំណែកក្នុងការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាប្រទេសដ៏គួរឱ្យគោរព ដែលដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានេះនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយមិនអាចរកឃើញកន្លែងណាមួយដែលល្អជាងវៀតណាមទេ”។
ចាប់ពីពេលនេះតទៅ «អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយ» មិនត្រឹមតែជាឈ្មោះនៃឯកសារអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីសហប្រតិបត្តិការ ការសន្ទនា និងទំនួលខុសត្រូវសកល បង្កប់ដោយសញ្ញាសម្គាល់របស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផង៕