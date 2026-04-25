Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អនុវត្តន៍យុទ្ធនាការកំពូលស្តីពីរយៈពេល ៥០០ ថ្ងៃ ដើម្បីស្វែងរក ប្រមូលនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

នាថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការពារប្រទេសបានរៀបចំសន្និសីទមួយ ដើម្បីអនុវត្តន៍ “យុទ្ធនាការកំពូល រយៈពេល ៥០០ ថ្ងៃ ជំរុញខ្លាំងការស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី”។
ទិដ្ឋភាពនៅសន្និសីទ។ (រូបថត៖ qdnd.vn)

ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ ហ្គោវ (Nguyễn Văn Gấu) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មាធិការជាតិលេខ ៥១៥) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ដែលមានអត្ថន័យនយោបាយ សង្គម និងមនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ រួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការតបស្នងស្នងសង់គុណចំពោះយុទ្ធជនពលី និងពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបក្ស រដ្ឋ និងកងទ័ព។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃយុទ្ធនាការនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ ហ្គោវ បានស្នើឲ្យស្ថាប័ន និងអង្គភាពនានា បង្កើនការងារស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដោយផ្តោតលើតំបន់ក្នុងស្រុក ជាពិសេសទីតាំងសំខាន់ៗដូចជា Tuyên Quang, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai និងទីក្រុងហូជីមិញ (ទុយៀនក្វាង ក្វាងទ្រី ដាណាំង ក្វាងង៉ាយ យ៉ាឡាយ ដាក់ឡាក់ តៃនិញ ដុងណៃ និងទីក្រុងហូជីមិញ...)។ ជាមួយគ្នានេះ ចាំបាច់ត្រូវពន្លឿនវឌ្ឍនភាព និងបញ្ចប់ការបោសសម្អាតគ្រាប់បែក មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃទីក្រុង Vị Xuyên (វីស្វៀន) (ខេត្តទុយៀនក្វាង) ខេត្តឡាវកៃ និងខេត្តឡាងសើន នៅឆ្នាំនេះ ដើម្បីស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។

ចាប់តាំងពីដាក់ពង្រាយយុទ្ធនាការនេះ (១៥ មីនា ២០២៦) កងកម្លាំងមុខងារបានស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១៧៧ នាក់ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងបានបោសសម្អាតគ្រាប់បែក មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលើផ្ទៃដីជិត ៦៣០ ហិកតា៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល អំពីកម្មវិធី ផែនការ ភារកិច្ចបន្ទាន់ដែលក្រសួងត្រូវបានប្រគល់ជូន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top