Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី ១០% និងធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល បានផ្ដល់យោបល់លើបញ្ហាមួយចំនួន ដើម្បីបន្តដោះស្រាយការលំបាក ឧបសគ្គ គម្រោងដែលជាប់គាំង; ដោះសោរ កៀរគរ និងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; ជំរុញកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍ ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល។ (រូបថត៖ VOV)

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល អំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី ១០% ការធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ការគ្រប់គ្រងអតិផរណា និងការធានាតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពមានការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន។ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល បានផ្ដល់យោបល់លើបញ្ហាមួយចំនួន ដើម្បីបន្តដោះស្រាយការលំបាក ឧបសគ្គ គម្រោងដែលជាប់គាំង; ដោះសោរ កៀរគរ និងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; ជំរុញកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍ ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។

ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនិងលទ្ធផលធ្វើចំណាត់ការលើគម្រោងនិងសហគ្រាសដែលមានវឌ្ឍនភាពយឺតយ៉ាវ និងប្រសិទ្ធភាពតិចតួច នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានចាត់ចែងភារកិច្ច ដំណោះស្រាយ និងកាលកំណត់ជាក់លាក់ទៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ន និងសហគ្រាសពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកអគ្គលេបក្ស តូ ឡឹម៖ ទីក្រុងហៃផុងត្រូវកែលម្អគំរូកំណើន ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហៃផុង ត្រូវការកែលម្អគំរូកំណើនរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top