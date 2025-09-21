ព័ត៌មាន
អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Vo Thi Anh Xuan ចូលរួមពិធីបើកមហោស្រពលក្ខណៈផូរផង់នៃតំបន់ពាយ័ព្យ - Dien Bien ២០២៥
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅពិធីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Vo Thi Anh Xuan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មហោស្រពគឺជាការលើកតម្កើង បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសក្តានុពល និងគុណសម្បត្តិនៃការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់។ នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីទទួលបានបទពិសោធបន្ថែមទៀត ស្វែងយល់ពីសម្រស់ធម្មជាតិ និងវប្បធម៌នៃក្រុមជនជាតិនានា និងជំរុញការស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិ និងមោទនភាពជាតិ។ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា មហោស្រពលក្ខណៈផូរផង់នៃភាគពាយ័ព្យ - Dien Bien ២០២៥ បានរៀបចំសកម្មភាពទាក់ទាញជាច្រើនដូចជា៖ ពិធីបុណ្យតាមដងផ្លូវ លក្ខណៈប្រណិតនៃភាគពាយ័ព្យ; មហោស្រពធ្វើម្ហូបភាគពាយ័ព្យ ការតាំងពិពណ៌រូបថតទេសចរណ៍ "ពណ៌នៃភាគពាយ័ព្យ" បង្ហាញទិសដៅពិសេសនៃខេត្តភាគពាយ័ព្យ ទីក្រុងហូជីមិញ និងតំបន់មួយចំនួនទៀត៕