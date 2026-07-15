Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៣៨៤ នាក់ត្រូវបានប្រមូលក្រោយរយៈពេល ៤ ខែអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់

ក្នុងចំណោមនោះ អដ្ឋិធាតុចំនួន ៣៦០ ឈុតត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងស្រុក ១៧៤ ឈុតនៅឡាវ និង ៨៥០ ឈុតនៅប្រទេសកម្ពុជា។

អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីត្រូវបានបញ្ចុះនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Binh Phuoc (ឃុំ Dong Tam ទីក្រុង Dong Nai)។ (រូបថត៖ VNA)

ក្រោយរយៈពេល ៤ ខែអនុវត្តន៍ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" (យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់) កងកម្លាំងមុខងារ បានប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៣៨៤ នាក់ ព្រមទាំងជំរុញខ្លាំងការយកសំណាក DNA និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី ដែលនៅតែខ្វះព័ត៌មាន។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិលេខ ៥១៥ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី) គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ក្រោយរយៈពេល ៤ ខែអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ប្រទេសវៀតណាមបានស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៣៨៤ នាក់។ យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍ដើម្បីសម្រេចជាស្ថាពរនូវការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលនៅតែខ្វះព័ត៌មាន។

ក្នុងចំណោមនោះ អដ្ឋិធាតុចំនួន ៣៦០ ឈុតត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងស្រុក ១៧៤ ឈុតនៅឡាវ និង ៨៥០ ឈុតនៅប្រទេសកម្ពុជា។

រួមជាមួយនឹងការងារស្វែងរក ការយកសំណាក DNA សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី បន្តត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំង។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អង្គភាពនានាបានប្រមូលសំណាកពីផ្នូរយុទ្ធជនពលីជាង ៥២.០០០ ផ្នូរ ក្នុងនោះផ្នូរជាង ៣៧.០០០ បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការយកសំណាក់ ស្មើនឹងអត្រា ៧១%៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុម​ប្រទេសទាំង ៥ ដែលនាំមុខគេក្នុងវដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី របស់អាស៊ាន​

វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុម​ប្រទេសទាំង ៥ ដែលនាំមុខគេក្នុងវដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី របស់អាស៊ាន​

វដ្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​បន្ទាប់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នឹងមិន​ពឹងផ្អែកលើខឿន​សេដ្ឋកិច្ចតែមួយ ឬវដ្តទំនិញតែមួយទៀតហើយ ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រទេសចំនួន ៥​ នៅក្នុងតំបន់៖ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ និងហ្វីលីពីន។ នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Shan Saeed ប្រធានសេដ្ឋវិទូសកលនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិ Juwai IQI។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top