ព័ត៌មាន
អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៣៨៤ នាក់ត្រូវបានប្រមូលក្រោយរយៈពេល ៤ ខែអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់
ក្រោយរយៈពេល ៤ ខែអនុវត្តន៍ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" (យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់) កងកម្លាំងមុខងារ បានប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៣៨៤ នាក់ ព្រមទាំងជំរុញខ្លាំងការយកសំណាក DNA និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី ដែលនៅតែខ្វះព័ត៌មាន។
យោងតាមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិលេខ ៥១៥ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី) គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ក្រោយរយៈពេល ៤ ខែអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ប្រទេសវៀតណាមបានស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៣៨៤ នាក់។ យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍ដើម្បីសម្រេចជាស្ថាពរនូវការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលនៅតែខ្វះព័ត៌មាន។
ក្នុងចំណោមនោះ អដ្ឋិធាតុចំនួន ៣៦០ ឈុតត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងស្រុក ១៧៤ ឈុតនៅឡាវ និង ៨៥០ ឈុតនៅប្រទេសកម្ពុជា។
រួមជាមួយនឹងការងារស្វែងរក ការយកសំណាក DNA សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី បន្តត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំង។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អង្គភាពនានាបានប្រមូលសំណាកពីផ្នូរយុទ្ធជនពលីជាង ៥២.០០០ ផ្នូរ ក្នុងនោះផ្នូរជាង ៣៧.០០០ បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការយកសំណាក់ ស្មើនឹងអត្រា ៧១%៕