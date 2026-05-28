ព័ត៌មាន
អគ្គសេនាធិការដ្ឋាន ត្រួតពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU នៅខេត្តដាក់ឡាក់
ដោយទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) វរសេនីយ៍ឯក ប៊ូយ យ៉េន ទីញ (Bùi Yên Tĩnh) អនុប្រធានកលយុទ្ធ (អគ្គសេនាធិការដ្ឋាននៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម) បានវាយតម្លៃថា បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តដាក់ឡាក់ បានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ នូវភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU; ម្ចាស់ការសម្របសម្រួលជាមួយមូលដ្ឋាន និងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ និងពង្រឹងការយាមល្បាតនៅលើសមុទ្រ រួមជាមួយនឹងការការពារអធិបតេយ្យភាព រក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឃោសនាត្រូវបានជំរុញ ដោយរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ម្ចាស់នាវា ប្រធានក្រុមនាវិក និងអ្នកនេសាទអំពីផលវិបាកនៃការរំលោភបំពានលើការនេសាទខុសច្បាប់ IUU។
រីឯខ្លួនវិញ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាក់ឡាក់ បានស្នើឱ្យកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត បន្តសម្របសម្រួលជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីពង្រឹងការល្បាត ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រង ដោយដោះស្រាយការរំលោភបំពាន IUU ឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ មូលដ្ឋាននៅឆ្នេរសមុទ្របន្តពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ និងអ្នកនេសាទ; បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ដល់ម្ចាស់នាវា និងប្រធានកប៉ាល់នីមួយៗ៕