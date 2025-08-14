ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បញ្ចប់ដោយជោគជ័យដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូង
ក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ នៅកូរ៉េខាងត្បូង អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹម មានកម្មវិធីការងារដ៏សម្បូរបែប ដោយមានកិច្ចពិភាក្សា ជំនួបសវនាការ ជួបប្រាស្រ័យ និងជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូង អ្នកនយោបាយ អង្គការសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងជួបជាមួយសហគមន៍ ជនវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង និងមិត្តភក្តិកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្រឡាញ់ វៀតណាម។
ក្នុងក្នុងខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន ៥០ រវាងក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាព សហគ្រាសនិងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ ថាមពល ឧស្សាហកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ សេវាកម្ម វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋានវៀតណាមនិងសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូង៕