ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ទទួលជួបជាមួយប្រធានគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាអនុសញ្ញាហាណូយ
នៅក្នុងពិធីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចូលរួមរបស់តំណាងប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ជាសកលនេះ គឺជាការសក្ខីភាំពច្បាស់លាស់នៃស្មារតីសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិ ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមរបស់មនុស្សជាតិ ហើយក៏បញ្ជាក់ពីមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងវៀតណាមនិងបណ្តាប្រទេស និងប្រជាជនជុំវិញពិភពលោក។ វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះឱ្យបានឆាប់ ដើម្បីឱ្យអនុសញ្ញានេះអាចចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ វៀតណាមក៏សន្យាថា នឹងរួមជាមួយប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទាញយកសក្តានុពលនៃលំហអ៊ីនធឺណិត ក៏ដូចជាការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។
លោកស្រី Ghada Waly នាយិកាប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC) បានតំណាងឱ្យគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិនានា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ និងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងដំណើរការចរចា និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ។ UNODC បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយវៀតណាមក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការពិចារណាលើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងតំបន់នៅទីក្រុងហាណូយ៕