ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម៖ រណសិរ្សមាតុភូមិលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពសាសនា និងសាមគ្គីជនជាតិ
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យបន្តថែរក្សាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន; បង្កើតមូលនិធិជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សហគមន៍ថ្នាក់ខេត្ត; សាកល្បងការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យ សហគមន៍សម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះ; តភ្ជាប់សាសនា ធុរកិច្ច សប្បុរសជន ទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់សុខុមាលភាពសង្គម ប្រកបដោយតម្លាភាព ជាមួយនឹងសវនកម្មសង្គម និងអង្គការនយោបាយនិងសង្គម ដែលប្រតិបត្តិការស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ គោលដៅត្រឹមត្រូវ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពជាតំណាង លក្ខណៈមហាជន សង្គម-មនុស្សជាតិ ស្ម័គ្រចិត្ត-ប្រជាធិបតេយ្យ; ដើម្បីគោលដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន។
ទាក់ទិននឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗ ក្នុងអាណត្តិខាងមុខ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “សុក្រិតបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការសម្របសម្រួលការងាររវាងអង្គការបក្ស ចំនួន ២៥ ក្រោមឧិវាទគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្ស។ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការច្បាស់លាស់។ រក្សាគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយដូចបានចែងក្នុងឯកសារច្បាប់ ក្នុងលក្ខន្តិកៈបក្ស និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ ពង្រឹង និងពង្រីកផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល។ លើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពសាសនា; សាមគ្គីភាពជាតិ”៕