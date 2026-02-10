ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម៖ ឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរាល់ខ្លឹមសារស្នូលនៃឯកសារមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ ដែលមានស្រាប់ ហើយគោលនយោបាយមានភាពច្បាស់លាស់ និងគោលដៅត្រូវបានកំណត់; បញ្ហាមានលក្ខណៈសម្រេចនៅពេលនេះគឺការប្រែក្លាយស្មារតីនៃមហាសន្និបាតទៅជាសកម្មភាព លទ្ធផលជាក់ស្តែង និងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងជីវភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស អញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថា៖ “ក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដូច្នេះ សមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីស្មារតី និងខ្លឹមសារនៃពាក្យ និងឃ្លានីមួយៗ គំនិតថ្មីៗនៅក្នុងឯកសារនីមួយៗ។ ឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវតែជាឆ្នាំនៃការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្ថាប័ន និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នូវខ្លឹមសារថ្មី ខ្លឹមសារស្នូលនៃឯកសារ ហើយក៏មានបញ្ហាថ្មីៗដែលត្រូវការការស្រាវជ្រាវបន្ថែមសម្រាប់អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ដូចជាបញ្ហានៃការបង្កើនស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ បញ្ហានៃការផ្លាស់ប្តូរគំរូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បញ្ហានៃការសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ និងបញ្ហានៃការកសាងសង្គមមួយដែលមានសណ្តាប់ធ្នាប់ មានវិន័យ មានសុវត្ថិភាព មានតម្លាភាព អរិយធម៌អភិវឌ្ឍន៍។ ទាំងនេះគឺជាកិច្ចការដ៏ធំ និងលំបាក ដែលទាមទារបញ្ញារួម ភាពវៃឆ្លាតខាងនយោបាយ និងជម្រៅនៃចំណេះដឹងទ្រឹស្តី”៕