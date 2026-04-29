ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ និងសន្តិសុខ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ បានទទួលស្គាល់ជាឯកច្ឆ័ន្ទថា ក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខ គឺជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសេសមួយ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗ ដែលមានមុខងារនិងភារកិច្ច សម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសំខាន់ៗជាពិសេសទាក់ទងនឹងការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងការការពារមាតុភូមិ។ នៅក្នុងបរិបទជាតិ និងសកលលោកបច្ចុប្បន្ន តម្រូវការសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាគឺត្រូវស្រាវជ្រាវ វាយតម្លៃ ព្យាករណ៍ និងរៀបចំជាមុន ដើម្បីកុំឱ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភាពអសកម្ម ឬមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងស្ថានភាពណាមួយ។
កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ និងសន្តិសុខអាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ បានដាក់គ្រឹះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពេញមួយអាណត្តិ ដោយរួមចំណែកដល់ការកែលម្អការងារដឹកនាំ និងការណែនាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ ទងនឹងការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេស ព្រមទាំងការពារមាតុភូមិវៀតណាមសង្គមនិយមយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មី៕