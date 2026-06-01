Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានលោកប្រធានហូជីមិញក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន

វិមានលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងសួនផ្កាអាស៊ាន មិនត្រឹមតែជាវិមានរំលឹកដល់លោកប្រធានហូជីមិញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជានិមិត្តរូបនៃចំណង់មិត្តភាព វៀតណាម-ហ្វីលីពីន និងស្មារតីសាមគ្គីភាពអាស៊ានទៀតផង។

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម អញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងសួនផ្កាអាស៊ាន ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីនត្រាមូរ៉ូស នៃទីក្រុងម៉ានីល (រូបថត៖ VNA)

បន្ទាប់ពីមកដល់ទីក្រុងម៉ានីល ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦ នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹមនិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងសួនផ្កាអាស៊ាន ដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ទីក្រុងចាស់អ៊ីនត្រាមូរ៉ូស នៃទីក្រុងម៉ានីល។ ក្នុងបរិយាកាសដ៏ឱឡារិកនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ​លោកតូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានដាក់កម្រងផ្កាដោយគោរព និងបានសម្តែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកប្រធាន ហូជីមិញ ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏មហិមាររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ដែលបានលះបង់ជីវិត ដើម្បីបុព្វហេតុតស៊ូដណ្តើមឯករាជ្យជាតិ និងសន្តិភាពពិភពលោក។

វិមានលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងសួនផ្កាអាស៊ាន មិនត្រឹមតែជាវិមានរំលឹកដល់លោកប្រធាន ហូជីមិញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជានិមិត្តរូបនៃចំណង់មិត្តភាពវៀតណាម-ហ្វីលីពីន និងស្មារតីសាមគ្គីភាពអាស៊ានទៀតផង៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិគូសបញ្ជាក់ពីសាររបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម ស្តីពីតួនាទីរបស់តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសុន្ទរកថាសំខាន់របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម នៅឯកិច្ចសន្ទនា Shangri-La លើកទី ២៣ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលលោកបានគូសបញ្ជាក់ជាពិសេសលើសារដែលថា តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកមិនត្រឹមតែជាចំណុចប្រសព្វសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមសកលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាប្រភពនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍទៀតផង។
