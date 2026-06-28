ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី ២៥ នៃទិវាគ្រួសារវៀតណាម (២៨ មិថុនា ២០០១ - ២៨មិថុនា ២០២៦)
វៀតណាមកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងឱកាសថ្មីៗ...។ ដូច្នេះ ការថែទាំគ្រួសារត្រូវតែចាត់ទុកថាជាការថែទាំគ្រឹះវប្បធម៌ សីលធម៌ ចរិតលក្ខណៈនិងប្រជាជន វៀតណាមប្រពៃណី ប្រជាជនសង្គមនិយម។ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗ ត្រូវមានគោលបំណងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសុវត្ថិភាព សមភាពនិងមនុស្សធម៌ជាង; កុមារត្រូវបានការពារ ស្ត្រីទទួលបានការគោរព មនុស្សចាស់ត្រូវបានថែទាំ និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់រស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ វិន័យ និងការទទួលខុសត្រូវ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម សង្ឃឹមថា គ្រួសារវៀតណាមនីមួយៗ នឹងរក្សាតម្លៃប្រពៃណីដ៏ល្អទាំងនេះតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្តែង៖ គោរពជីដូនជីតានិងឪពុកម្តាយ ស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនៗ ស្វាមីភរិយាស្មោះត្រង់ ស្មើភាពគ្នា និងចែករំលែក; គោរព និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។ រក្សាបានផ្នោតរស់នៅក្នុងគ្រួសារ មាន ន័យថា រក្សាប្រពៃណីគ្រួសារ រក្សាវប្បធម៌ និងរក្សាកម្លាំងដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ប្រទេសជាតិ៕