Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី ២៥ នៃទិវាគ្រួសារវៀតណាម (២៨ មិថុនា ២០០១ - ២៨មិថុនា ២០២៦)

នៅក្នុងលិខិត អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានលើកច្បាស់ថា៖ ក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទិវាគ្រួសារវៀតណាម បានក្លាយជាឱកាស ដើម្បីថែរក្សា និងផ្សព្វផ្សាយតម្លៃដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់គ្រួសារ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡាំ (រូបថត៖ VGP)

វៀតណាមកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងឱកាសថ្មីៗ...។ ដូច្នេះ ការថែទាំគ្រួសារត្រូវតែចាត់ទុកថាជាការថែទាំគ្រឹះវប្បធម៌ សីលធម៌ ចរិតលក្ខណៈនិងប្រជាជន វៀតណាមប្រពៃណី ប្រជាជនសង្គមនិយម។ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗ ត្រូវមានគោលបំណងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសុវត្ថិភាព សមភាពនិងមនុស្សធម៌ជាង; កុមារត្រូវបានការពារ ស្ត្រីទទួលបានការគោរព មនុស្សចាស់ត្រូវបានថែទាំ និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់រស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ វិន័យ និងការទទួលខុសត្រូវ។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម សង្ឃឹមថា គ្រួសារវៀតណាមនីមួយៗ នឹងរក្សាតម្លៃប្រពៃណីដ៏ល្អទាំងនេះតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្តែង៖ គោរពជីដូនជីតានិងឪពុកម្តាយ ស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនៗ ស្វាមីភរិយាស្មោះត្រង់ ស្មើភាពគ្នា និងចែករំលែក; គោរព និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។ រក្សាបានផ្នោតរស់នៅក្នុងគ្រួសារ មាន ន័យថា រក្សាប្រពៃណីគ្រួសារ រក្សាវប្បធម៌ និងរក្សាកម្លាំងដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ប្រទេសជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កងទ័ពវៀតណាមចេញដំណើរជួយវេណេស៊ុយអេឡាជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃការរញ្ជួយដី

កងទ័ពវៀតណាមចេញដំណើរជួយវេណេស៊ុយអេឡាជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃការរញ្ជួយដី

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា បញ្ជាការដ្ឋានកងការពារព្រំដែន បានរៀបចំពិធីចេញដំណើរចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top