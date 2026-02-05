ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវលោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍ដ៏ឧឡារិកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម
ពិធីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការសម្រាប់អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឧឡារិកនៅវិមានប្រធានរដ្ឋ ស្របតាមពិធីសារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍។
នៅម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក (ម៉ោងក្នុងស្រុក) ក្បួនរថយន្តដឹកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមបានមកដល់វិមានប្រធានរដ្ឋ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានទទួលស្វាគមន៍លោកយ៉ាងកក់ក្តៅនៅមាត់ទ្វាររថយន្ត ហើយបានអញ្ជើញលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹមឡើងលើវេទិកាកិត្តិយស។ ក្រុមតន្រ្តីយោធាបានលេងភ្លេងជាតិវៀតណាមនិងឡាវ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានអញ្ជើញលោក អគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ត្រួតកងពលកិត្តិយស ហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានណែនាំកម្មាភិបាលមកពីភាគីទាំងពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍៕