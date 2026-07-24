Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម សង្កត់ធ្ងន់លើក្រុមការងារស្នូលចំនួន៥ ដើម្បីនាំយកគោលនយោបាយរបស់មជ្ឈិមចូលក្នុងជីវភាព

នាថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស (ទីក្រុងហាណូយ) ក្រោយរយៈពេលប្រាំថ្ងៃធ្វើការ សន្និបាតលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានសម្រេចរបៀបវារៈដែលបានដាក់ចេញ។

គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបានពិភាក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីខ្លឹមសារនានា; មានការឯកភាពខ្ពស់លើគោលជំហរ និងគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងការកសាងបក្ស ប្រព័ន្ធនយោបាយ ការអភិវឌ្ឍ និងការពារប្រទេសជាតិ។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសន្និបាត អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានសង្ខេបលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃសន្និបាត ព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់លើក្រុមការងារស្នូលចំនួនប្រាំ ដើម្បីនាំយកគោលនយោបាយរបស់មជ្ឈិមចូលក្នុងជីវភាព។ យោងតាមលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចំណុចថ្មីៗត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនីមួយៗនិងនៅក្នុងវិធីសាស្រ្តដឹកនាំ នោះគឺ៖ មើលត្រង់ទៅលើមូលហេតុចម្បង រៀបចំធនធានតាមគោលដៅរួម តភ្ជាប់ការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងការអនុវត្ត និងការដាក់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសជាតិ និងជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុត។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា តម្លៃនិងកម្លាំងរស់នៃគោលនយោបាយ ត្រូវតែវាស់វែងដោយលទ្ធផលជាក់ស្តែង៖ ចំណុចកកស្ទះត្រូវបានលុបបំបាត់ សមត្ថភាពថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្បាលម៉ាស៊ីនដំណើរការដោយរលូន ធនធានត្រូវបានដោះសោ ផលិតភាពនិងកម្លាំងប្រកួតប្រជែងត្រូវបានលើកកំពស់ ប្រទេសជាតិមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ប្រជាជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងជាងមុន។ ដូច្នេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានតម្រូវឱ្យប្រែក្លាយការឯកភាពលើគោលជំហរ ទៅជាការឯកភាពលើសកម្មភាព ដោយប្រែក្លាយគោលនយោបាយរបស់មជ្ឈិមទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្តែង។

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានតម្រូវឱ្យមានការចាត់ចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវរវាងមជ្ឈិម ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ឃុំ; ធានាបាននូវប្រតិបត្តិការរលូន ការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងអន្តរកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងកម្រិតទាំងបី។ ក្នុងនោះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានចង្អុលបង្ហាញថា៖

“មជ្ឈិមផ្តោតលើការតំរង់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រ ការធ្វើសុក្រិតស្ថាប័ន ការកសាងវេទិការួម ការបែងចែកធនធានធំៗ និងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត។ ថ្នាក់ខេត្តត្រូវតែកែទម្រង់ និងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនូវវិធីសាស្ត្រដឹកនាំ ណែនាំ និងគ្រប់គ្រង; អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងនូវគោលជំហរ រៀបចំលំហអភិវឌ្ឍន៍ សម្របសម្រួលធនធាន ធានាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំ ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលការងារ។ ថ្នាក់ឃុំ គឺជាខ្សែជួរមុខនៃអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ ដែលអនុវត្តន៍ បម្រើប្រជាជនដោយផ្ទាល់ និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតចេញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង និងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្ម។ សមត្ថភាពអនុវត្តន៍នៃថ្នាក់ឃុំ ការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្ម គឺជារង្វាស់នៃប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធទាំងមូល”។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានតម្រូវឱ្យអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងនូវគោលនយោបាយនីមួយៗ តាមរយៈកម្មវិធី និងផែនការសកម្មភាព។ ជាមួយគ្នានោះ ត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យ ការឃ្លាំមើល ហើយធ្វើការវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ ផលិតផល និងលទ្ធផលជាក់ស្តែងផងដែរ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ​លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“ភាពជោគជ័យនៃសន្និបាតគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ ស្ថានភាពពិភពលោកនឹងនៅតែមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងស្មុគស្មាញ ជាមួយនឹងឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។ ក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះ ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះគោលដៅ គោលការណ៍ សាមគ្គីភាព និងវិន័យ; មានភាពម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិត ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ និងហ៊ានទទួលខុសត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម”។

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលី (ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា) លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានស្នើឱ្យគ្រប់កម្រិត និងគ្រប់វិស័យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការថែទាំជនមានគុណូបការៈ និងគ្រួសារគោលនយោបាយតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្តែងនិងមានអត្ថន័យ ព្រមទាំងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវយុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

គណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា បានប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦ ដល់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ដើម្បីទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនានា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top