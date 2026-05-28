ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាថៃលោក Sophon Zaram

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ (ថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែឧសភា) នាថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា នៅទីក្រុងបាងកក អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រថៃ លោក Sophon Zaram ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាថៃ លោក Anutin Charnvirakul។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ​ តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យរដ្ឋ​សភាថៃបន្តយកចិត្តទុកដាក់ គាំទ្រ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងកម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣១ ដែលទើបបានចុះហត្ថលេខាក្នុងការ​ចរចាជាមួយលោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី Anutin Charnvirakul ជាមួយនឹងខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ វប្បធម៌ ការអប់រំ និងការផ្លាស់ប្ដូរ រវាង​ប្រជាជន និងប្រជាជន។ល។​.

ប្រធានរដ្ឋ​សភាថៃបានយល់ព្រមសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋសភាវៀតណាម ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អនុវត្តប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាពនូវ​កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ​សភាទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ ២០២៣; ជំរុញ​ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូជាន់​ខ្ពស់ និង​គ្រប់​ជាន់​ថ្នាក់; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នឯកទេស ក្រុមសមាជិកសភា​មិត្តភាព សមាជិកសភាស្ត្រី និងសមាជិកសភាវ័យក្មេង។

ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការសន្យាសម្របសម្រួល​គ្នា​​យ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងយន្តការអន្តរសភាក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន និងរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វេទិកាកំពូលស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលវៀតណាម-អាស៊ី៖ ពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល - បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនថ្មី

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ វេទិកាកំពូលស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលវៀតណាម-អាស៊ី (Vietnam - Asia DX Summit) ឆ្នាំ ២០២៦បានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដោយប្រធានបទ «ការបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់កំណើនពីរខ្ទង់»។
