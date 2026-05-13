អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម៖ ពង្រឹងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការសុក្រិតស្ថាប័ន ច្បាប់ និងការធ្វើកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការសុក្រិតស្ថាប័ន និងច្បាប់ និងការធ្វើកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក និងផ្សាភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។
"ការសុក្រិតស្ថាប័ន និងច្បាប់ និងការរៀបចំការអនុវត្តច្បាប់ ត្រូវតែដាក់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរួមមួយ។ ក្នុងនោះ ការអនុវត្តច្បាប់ និងធ្វើកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ មិនអាចឈរនៅខាងក្រៅកម្មវិធីសុក្រិតស្ថាប័ននិងច្បាប់បានទេ ប៉ុន្តែក៏មិនអាចរំលាយនៅក្នុងការងាររៀបចំឯកសារច្បាប់បានដែរ។ ការសុក្រិតស្ថាប័ននិងច្បាប់មិនត្រឹមតែជាបច្ចេកទេសនីតិបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការរៀបចំការអនុវត្តច្បាប់ ការគ្រប់គ្រងអំណាច ការការពារយុត្តិធម៌ សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិពលរដ្ឋ ហើយបង្កើតបរិយាកាសគតិយុត្តដែលមានស្ថិរភាព តម្លាភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផងដែរ”។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំថ្មីត្រូវតែបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្ដែង ដែលបង្ហាញតាមរយៈការលុបបំបាត់ឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ធំៗ ដោះស្រាយបញ្ហាជំពាក់ជំពិនអន្តរវិស័យ កែលម្អគុណភាពនៃការងារតាក់តែងច្បាប់ ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ កែលម្អគុណភាពនៃសកម្មភាពយុត្តិធម៌ បង្ការទប់ស្កាត់ការកាត់ទោសខុសឆ្គង ការពារយុត្តិធម៌ កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ អាជីវកម្ម និងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ប្រជាជន និងអាជីវកម្ម៕