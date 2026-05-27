អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងភរិយា ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ
នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម (To Lam) និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Udon Thani (ខេត្ត Udon Thani) ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ លោក Anutin Charnvirakul និងភរិយា។
បន្ទាប់ពីចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Udon Thani អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកអុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ នៅតំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលលោកប្រធានហូជីមិញ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូ បានអុជធូប ថ្វាយផ្កា ធ្វើការស្មឹងស្មាធរយៈពេលមួយនាទីដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ ហើយបានសន្យានឹងសិក្សា ធ្វើតាមគំរូសីលធម៌របស់លោកប្រធានហូជីមិញ បន្តពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងវៀតណាម និងថៃដោយឥតឈប់ឈរ។
នៅរសៀលនេះផងដែរ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប្រទេសថៃ៕