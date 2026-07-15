ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ទៅសួរសុខទុក្ខនិងប្រគល់អំណោយដល់យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺនៅខេត្តបាក់និញ
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានគោរពសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវីរអ្នកម្ដាយវៀតណាម យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ ក្រុមគ្រួសារនៃយុទ្ធជនពលី និងជនមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ទាំងអស់ ចំពោះការលះបង់និងការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដើម្បីឯករាជ្យ សេរីភាពនៃមាតុភូមិ ក៏ដូចជាជីវភាពដ៏សុខសាន្តនាសព្វថ្ងៃនេះផងដែរ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់សាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និងអតីតយុទ្ធជននោះ បក្ស រដ្ឋ និងសង្គមទាំងមូលកំពុងខិតខំអនុវត្តន៍ «យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី»។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា នេះជាការងារផ្សេងគ្នាចំនួន២ ប៉ុន្តែចែករំលែកការប្ដេជ្ញាចិត្តតែមួយនោះគឺ មិនទុកឲ្យជនមានគុណូបការៈត្រូវគេបំភ្លេចឡើយ ហើយខិតខំធានាថាអ្នកដែលបានពលីជីវិត អាចត្រឡប់ទៅរកឈ្មោះ ក្រុមគ្រួសារ និងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេ។
“ពីទីនេះ យើងយល់កាន់តែច្បាស់ថា កម្លាំងរបស់ប្រទេសមួយមិនត្រឹមតែត្រូវបានវាស់វែងដោយសេដ្ឋកិច្ច ការពារជាតិ ឬឋានៈអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងដោយរបៀបនៃការគោរពអតីតកាល ការថែទាំមនុស្សដែលមានការលះបង់ និងការសងគុណអ្នកដែលបានពលីជីវិតទៀតផង។ ប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើន ជនមានគុណូបការៈនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ត្រូវតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ។ នោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនយោបាយ ជាក្រមសីលធម៌ជាតិ និងជារង្វាស់នៃមនុស្សសាស្ត្ររបស់របបផងដែរ”៕