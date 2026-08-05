Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ កសាងលក្ខន្តិកៈបក្សដោយមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ងាយអនុវត្តន៍និងមានកម្លាំងរស់យូរអង្វែង

ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅកិច្ចប្រជុំ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃលក្ខន្តិកៈបក្សបច្ចុប្បន្ន នៅតែមានតម្លៃដដែល; ប៉ុន្តែក៏មិនគួរជៀសវាងពីបញ្ហាថ្មីៗដែលកើតចេញពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងដែរ។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមស្តីពីការបូកសរុបបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងការស្រាវជ្រាវធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមលក្ខន្តិកៈបក្ស អញ្ជើញជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ រូបថត៖ VNA

នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមស្តីពីការបូកសរុបបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងការស្រាវជ្រាវធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមលក្ខន្តិកៈបក្ស (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយ អំពីផែនការ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមស្តីពីការបូកសរុបបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងការស្រាវជ្រាវធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមលក្ខន្តិកៈបក្ស អញ្ជើញជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅកិច្ចប្រជុំ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃលក្ខន្តិកៈបក្សបច្ចុប្បន្ន នៅតែមានតម្លៃដដែល; ប៉ុន្តែក៏មិនគួរជៀសវាងពីបញ្ហាថ្មីៗដែលកើតចេញពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងដែរ។ គោលដៅគឺការកសាងលក្ខន្តិកៈបក្សដែលពិតជាមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ តឹងរឹង ខ្លី ងាយអនុវត្តន៍ និងមានកម្លាំងរស់យូរអង្វែង; ធ្វើឱ្យអង្គការកាន់តែខ្លាំង ក្បាលម៉ាស៊ីនកាន់តែរលូន ការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្បាស់ អំណាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរ គុណភាពបក្ខជននិងអង្គការមូលដ្ឋានបក្ស កាន់តែខ្ពស់ ហើយទំនាក់ទំនងរវាងបក្សនិងប្រជាជនកាន់តែជិតស្និទ្ធ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋបានស្នើឱ្យផ្តោតលើការបូកសរុប និងស្រាវជ្រាវលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន៤ក្រុម៖ បញ្ហាជាមូលដ្ឋានអំពីបក្ស បក្ខជន អង្គការមូលដ្ឋានបក្ស និងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជន; ប្រព័ន្ធអង្គការនិងវិធីសាស្រ្តដឹកនាំរបស់បក្សក្នុងគំរូថ្មី; ការត្រួតពិនិត្យ ឃ្លាំមើល វិន័យបក្ស និងការគ្រប់គ្រងអំណាច; ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល វិស័យពិសេសនិងបច្ចេកទេសនៃលក្ខន្តិកៈបក្ស។

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ជឿជាក់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយជោគជ័យ និងត្រៀមរៀបចំសេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈបក្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រួមចំណែកដល់ការកសាងបក្សដ៏ស្អាតស្អំ រឹងមាំ ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី៕

តាម vovworld.vn/km

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣៖ សម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពីកិច្ច​ការបរទេសរបស់​បក្ស និងកិច្ច​ការបរទេសប្រជាជន

សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣៖ សម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពីកិច្ច​ការបរទេសរបស់​បក្ស និងកិច្ច​ការបរទេសប្រជាជន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទការទូតលើកទី៣៣ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា លោក ត្រិន កឹម​ទូ បានអញ្ជើញ​ចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គស្តីពី​​កិច្ច​ការបរទេសរបស់​បក្ស និងកិច្ច​ការបរទេស​ប្រជាជន។ សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ខេត្ត និងទីក្រុងចំនួន៣៤ និងការិយាល័យតំណាងវៀតណាមនៅឯ​បរទេស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top