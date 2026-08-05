ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ កសាងលក្ខន្តិកៈបក្សដោយមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ងាយអនុវត្តន៍និងមានកម្លាំងរស់យូរអង្វែង
នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមស្តីពីការបូកសរុបបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងការស្រាវជ្រាវធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមលក្ខន្តិកៈបក្ស (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយ អំពីផែនការ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។
ថ្លែងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៅកិច្ចប្រជុំ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃលក្ខន្តិកៈបក្សបច្ចុប្បន្ន នៅតែមានតម្លៃដដែល; ប៉ុន្តែក៏មិនគួរជៀសវាងពីបញ្ហាថ្មីៗដែលកើតចេញពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងដែរ។ គោលដៅគឺការកសាងលក្ខន្តិកៈបក្សដែលពិតជាមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ តឹងរឹង ខ្លី ងាយអនុវត្តន៍ និងមានកម្លាំងរស់យូរអង្វែង; ធ្វើឱ្យអង្គការកាន់តែខ្លាំង ក្បាលម៉ាស៊ីនកាន់តែរលូន ការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្បាស់ អំណាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរ គុណភាពបក្ខជននិងអង្គការមូលដ្ឋានបក្ស កាន់តែខ្ពស់ ហើយទំនាក់ទំនងរវាងបក្សនិងប្រជាជនកាន់តែជិតស្និទ្ធ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋបានស្នើឱ្យផ្តោតលើការបូកសរុប និងស្រាវជ្រាវលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន៤ក្រុម៖ បញ្ហាជាមូលដ្ឋានអំពីបក្ស បក្ខជន អង្គការមូលដ្ឋានបក្ស និងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជន; ប្រព័ន្ធអង្គការនិងវិធីសាស្រ្តដឹកនាំរបស់បក្សក្នុងគំរូថ្មី; ការត្រួតពិនិត្យ ឃ្លាំមើល វិន័យបក្ស និងការគ្រប់គ្រងអំណាច; ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល វិស័យពិសេសនិងបច្ចេកទេសនៃលក្ខន្តិកៈបក្ស។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ជឿជាក់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយជោគជ័យ និងត្រៀមរៀបចំសេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈបក្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រួមចំណែកដល់ការកសាងបក្សដ៏ស្អាតស្អំ រឹងមាំ ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី៕