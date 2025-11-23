Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបសវនាការមួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូង

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបក្ស អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានជួបសវនាការជា មួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោក Woo Won Shik ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សន កិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅប្រទេសវៀតណាម។
អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ជួបសវនាការជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោក Woo Won Shik។ (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យកូរ៉េខាងត្បូងបន្តលើកកំពស់សមត្ថភាពរបស់សហគ្រាសវៀតណាមឱ្យចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែ សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលរបស់សហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូង តាមនោះរួមចំណែកដល់ គោលដៅបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ១៥០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០៣០ តាមទិសដៅតុល្យភាព និងប្រកបដោយចីរភាព; ស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរ អនុវត្តន៍ការនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរ ឌីជីថលក្លាយជាសសរស្តម្ភថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី; ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មបច្ចេក វិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ និងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ។ លើសពីនេះ ជំរុញកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគន្លឹះដូចជា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) បណ្តាញ ជំនាន់ក្រោយ និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ កសាងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់ និងស្ថាប័នដើម្បី រួមគ្នាឈានចូលយុគសម័យឌីជីថលនៃ AI។

លោកប្រធានរដ្ឋសភា Woo Won Shik បានយល់ស្របជាមួយនឹងមតិយោបល់ របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា កូរ៉េខាងត្បូងជានិច្ចកាលគោរព ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងអះអាងថា នឹងគាំទ្រ វៀតណាមក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក -  APEC ២០២៧ ឲ្យបានជោគជ័យ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

