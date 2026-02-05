ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅឡាវ
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ គឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត។
អមដំណើរលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម មានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម លោក ឡេ មិញ ហឹង។ នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និងក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាអគ្គលេខានៃគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (អាណត្តិទី ១៤) ហើយលោកក៏ជាភ្ញៀវកិត្តិយសដំបូងគេដែលត្រូវបាន បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជន ឡាវទទួលស្វាគមន៍ បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី ១២ របស់បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។
ជាមួយនឹងអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ និងសារៈសំខាន់ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹម ទៅកាន់ឡាវ បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរ ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីក និងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏មហិមារ សាមគ្គីភាពពិសេស កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ និងការតភ្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាម និងឡាវ៕