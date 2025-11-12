ព័ត៌មាន
ឡឹម ដុង - ចំណុចជួបជុំនៃពិធីបុណ្យតែអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៥
ការផ្លាស់ប្តូរតែមិត្តភាពជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ។ ពិធីបុណ្យតាមដងផ្លូវ និងវប្បធម៌តែ; ដំណើរទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីនៃតំបន់តែ និងកម្មវិធីសិល្បៈ ការសម្តែង និងបទពិសោធន៍នៃវប្បធម៌តែ។ លើសពីនេះ ក៏មានសកម្មភាពក្រៅឆាកដ៏លេចធ្លោផងដែរ ដូចជា៖ ទីកន្លែងសិល្បៈតែវៀតណាម ដែលបង្ហាញស្នាដៃបំផុសគំនិតពីតែ; ការប្រកួត "ហ្សែនតែ" សម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ លើកទឹកចិត្តដល់ភាពច្នៃប្រឌិត និងសហគ្រិនភាពពីវប្បធម៌តែ...។ លោក Mori Kazuki អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនតែឡឹម ដុងជឿជាក់ថា ពិធីបុណ្យតែអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ម៉ាកតែវៀតណាម និងរូបភាពរបស់ឡឹមដុង ដែលជាទីតាំងតែរបស់វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងវប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍។
“ពិធីបុណ្យតែពិភព លោកឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនៃការតភ្ជាប់វប្បធម៌ជុំវិញពិភពលោកតាម រយៈតែ - កសាងវេទិកាអន្តរជាតិមួយដែលតែក្លាយជាជាមួយនឹង និងបេសកកម្មនៃការបង្កើត "ស្ពានតភ្ជាប់តែ" សកល - ជាកន្លែងដែលការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកិច្ច សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរីកសាយភាយ តែត្រូវបានលើកតម្កើងជាបេតិកភណ្ឌខាងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាតិ និងបន្តទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយក្នុងស្មារតីនៃការគោរព ភាពសុខដុមរមនា និងភាពចម្រុះ៕