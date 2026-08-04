ព័ត៌មាន
ស្រាវជ្រាវលើការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលជាតិស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំច្បាប់
នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងការអប់រំច្បាប់ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកជិន ថាញ់ មិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ដែលមានសារៈសំខាន់ ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិកំពុងជំរុញការកសាង និងធ្វើឱ្យសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងថា ចាំបាច់ត្រូវបន្តច្នៃប្រឌិតការត្រិះរិះក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការងារផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់ក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ សមស្របតាមតម្រូវការនៃយុគសម័យថ្មី។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកជិន ថាញ់មិន ក៏បានផ្តល់យោបល់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់គួរតែរួមបញ្ចូលយន្តការសម្រាប់ទទួលបានមតិយោបល់ ការវាយតម្លៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ និងការវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួល និងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថល៕