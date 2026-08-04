Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ស្រាវជ្រាវលើការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលជាតិស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំច្បាប់

លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងថា ចាំបាច់ត្រូវបន្តច្នៃប្រឌិតការត្រិះរិះក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការងារផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់ក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ សមស្របតាមតម្រូវការនៃយុគសម័យថ្មី។

ប្រធានរដ្ឋសភា​លោកជិន ថាញ់ មិនអញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី (រូបថត៖ VNA)

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងការអប់រំច្បាប់ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកជិន ថាញ់ មិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ដែលមានសារៈសំខាន់ ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិកំពុងជំរុញការកសាង និងធ្វើឱ្យសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងថា ចាំបាច់ត្រូវបន្តច្នៃប្រឌិតការត្រិះរិះក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការងារផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់ក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ សមស្របតាមតម្រូវការនៃយុគសម័យថ្មី។

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកជិន ថាញ់មិន ក៏បានផ្តល់យោបល់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់គួរតែរួមបញ្ចូលយន្តការសម្រាប់ទទួលបានមតិយោបល់ ការវាយតម្លៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ និងការវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួល និងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថល៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមបានរៀបចំពិធីទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទីពីរដែលផ្តល់ដោយប្រធានរដ្ឋ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៦៥ នៃគ្រោះមហន្តរាយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំវៀតណាម (១០ សីហា ១៩៦១ - ១០ សីហា ២០២៦) និងឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាជនរងគ្រោះនៃសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ (ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា)។ តាងនាមលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី ២ ដល់សមាគម ជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិក
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top