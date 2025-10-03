ព័ត៌មាន
ស្ថាប័នបក្ស រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភា ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនជំនះលើផលវិបាកនៃព្យុះលេខ ១០ (Bualoi)
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនក្នុងការជម្នះលើផលវិបាកនៃព្យុះលេខ ១០។ រូបថត៖ Thong Nhat/VNA
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាសថវិកា អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បណ្តាខេត្ត ក្រុងត្រូវប្រមូលផ្តុំកម្លាំងយោធា នគរបាល យុវជន និងយានយន្ត ដើម្បីអនុវត្តការងាររុករក និងជួយសង្គ្រោះឱ្យបានទាន់ពេលវេលា; ឧបត្ថម្ភប្រជាជន ជួសជុលផ្ទះសម្បែងដែលប៉ើងដំបូល ឬខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះ និងទឹកជំនន់; រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ផ្គត់ផ្គង់អាហារ ទឹកស្អាត និងសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែង មិនឱ្យប្រជាជនណាម្នាក់អត់ឃ្លាន ត្រជាក់ គ្មានទីជម្រក ឬគ្មានសម្លៀកបំពាក់ឡើយ។ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យជួសជុលជាបន្ទាន់នូវគ្រឹះស្ថានអប់រំ និងសុខាភិបាលដែលរងការខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះ និងទឹកជំនន់; ស្តារឡើងវិញនូវសកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងការដឹកជញ្ជូន អគ្គិសនី ទឹកស្អាត ទូរគមនាគមន៍ ការថែទាំសុខភាព និងការអប់រំ ជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។
នារសៀលថ្ងៃដដែល គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា និងបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋសភាបានរៀបចំការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រជាជនឲ្យជំនះលើផលវិបាកនៃគ្រោះធម្មជាតិ និងទឹកជំនន់ ដោយបានរៃអង្គាសថវិកាចំនួន ៦០០ លានដុង (ជាង ២២,៧ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)។
នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែតុលា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ រួមជាមួយបណ្តាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ខុទ្ទកាល័រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល បានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនិងទឹកជំនន់ នូវប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងតិច១ថ្ងៃលើមនុស្សម្នាក់ៗ។ មុននោះ កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែតុលា នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចផ្តល់ជំនួយជាប្រាក់ចំនួន ២.៥២៤ ពាន់លានដុង (ជាង ៩៥,៦ លានដុល្លារ) ពីទុនបម្រុងថវិកាមជ្ឈិមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ សម្រាប់ខេត្ត ក្រុងចំនួន ១៥ ដើម្បីជំនះផលវិបាកនៃព្យុះ Bualoi និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងទៀតចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០២៥មក៕