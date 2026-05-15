Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែរឹងមាំ ព្យាករណ៍ទទួលបានកំណើន ៦,៨%

នេះគឺជាខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម នាពេលថ្មីៗនេះ របស់ធនាគារពិភពលោក (WB) ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ។

អ្នកជំនាញផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលប្រកាសរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ របស់ធនាគារពិភពលោក (រូបថត៖ VGP)

 

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានបង្ហាញពីភាពធន់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ នៅក្នុងបរិបទនៃអស្ថិរភាព សកល ទោះបីជាកត្តាអវិជ្ជមានត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងធ្វើឱ្យកំណើនយឺតក៏ដោយ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានព្យាករណ៍ថា ស្ថិតនៅកម្រិត ៦,៨% នៅឆ្នាំនេះ។ នេះគឺជាខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម នាពេលថ្មីៗនេះ របស់ធនាគារពិភពលោក (WB) ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ។

យោងតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក សន្ទុះកំណើនរបស់វៀតណាមត្រូវបានជំរុញដោយការនាំចេញ និងការវិនិយោគដ៏ខ្លាំងក្លា សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសក៏មានភាពធន់...។

របាយការណ៍នេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខណៈពេលដែលកម្មវិធីកែទម្រង់របស់វៀតណាមកំពុងដើរចំទិសដៅ ការបម្លែងកំណែទម្រង់ទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដូចជាការធានាការវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់ និងការរក្សាល្បឿនជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់ តម្រូវឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់។ ប្រសិន បើអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះអាចជួយវៀតណាមកសាង វដ្តវិជ្ជមាន ដែលរួមបញ្ចូលទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន ការវិនិយោគឯកជន កំណើន និងភាពធន់ ខណៈពេលដែលក៏សម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនៃការក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ី ជីនពីង កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក

លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ី ជីនពីង កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន វ៉ាង យី បានបញ្ជាក់នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ថា លោកប្រធាន ស៊ី ជីនពីង នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសរតៈរដូវឆ្នាំនេះ តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីលោក ដូណាល់ ត្រាំ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top