សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែរឹងមាំ ព្យាករណ៍ទទួលបានកំណើន ៦,៨%
សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានបង្ហាញពីភាពធន់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ នៅក្នុងបរិបទនៃអស្ថិរភាព សកល ទោះបីជាកត្តាអវិជ្ជមានត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងធ្វើឱ្យកំណើនយឺតក៏ដោយ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានព្យាករណ៍ថា ស្ថិតនៅកម្រិត ៦,៨% នៅឆ្នាំនេះ។ នេះគឺជាខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម នាពេលថ្មីៗនេះ របស់ធនាគារពិភពលោក (WB) ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ។
យោងតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក សន្ទុះកំណើនរបស់វៀតណាមត្រូវបានជំរុញដោយការនាំចេញ និងការវិនិយោគដ៏ខ្លាំងក្លា សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសក៏មានភាពធន់...។
របាយការណ៍នេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខណៈពេលដែលកម្មវិធីកែទម្រង់របស់វៀតណាមកំពុងដើរចំទិសដៅ ការបម្លែងកំណែទម្រង់ទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដូចជាការធានាការវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់ និងការរក្សាល្បឿនជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់ តម្រូវឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់។ ប្រសិន បើអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះអាចជួយវៀតណាមកសាង វដ្តវិជ្ជមាន ដែលរួមបញ្ចូលទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន ការវិនិយោគឯកជន កំណើន និងភាពធន់ ខណៈពេលដែលក៏សម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនៃការក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់៕