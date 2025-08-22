ព័ត៌មាន
សារមន្ទីរអវកាសវៀតណាមបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ
គម្រោងសារមន្ទីរលំហអាកាសវៀតណាមមានផ្ទៃដីជាង
១.៥០០ម៉ែត្រការ៉េ នៃលំហខាងក្រៅ និងលំហជាង ១.៦០០ម៉ែត្រការ៉េ គឺក្នុងផ្ទះ
រួមមានពីរជាន់ ដែលរចនាឡើងពីការបំផុសគំនិតនៃភាពធំល្វឹងល្វើយ និងគ្មាន
ដែនកំណត់នៃសាកលលោក។ នៅពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ សារមន្ទីរអវកាស
វៀតណាមនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងដាស់តឿនចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសក្នុងសហគមន៍
ជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយ។ លោក Le Xuan Huy អគ្គនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវៀតណាមបានចែករំលែកថា៖
“ចំណុចលេចធ្លោរបស់សារមន្ទីរអវកាសវៀតណាមគឺការផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាអវកាសនៅវៀតណាម។
តាមរយៈនោះ យើងក៏ចង់បញ្ជូនសារទៅកាន់យុវជនដែលមានចិត្តស្រឡាញ់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអវកាសថា
វៀតណាមបានអភិវឌ្ឍន៍សកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
រួមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រអវកាស និងបច្ចេកវិទ្យា។ ដូច្នេះហើយ សង្ឃឹមថា
យុវជននឹងបំផុសចំណង់ចំណូលចិត្ត រួមចំណែកក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសជាតិ”។
អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Chi Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងបរិបទនៃបណ្តាប្រទេសរត់ប្រណាំងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា រួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាអវកាស វៀតណាមអាចយកផ្លូវកាត់ និងបង្កើតរបកគំហើញក្នុងវិស័យមួយចំនួន។ ដូច្នេះ មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវៀតណាម គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា និងផលិតផ្កាយរណបឈានមុខគេក្នុងប្រទេសវៀតណាម បន្តិចម្តងៗ ក្លាយជាអង្គភាពស្រាវជ្រាវឈានមុខគេក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕