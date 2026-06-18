ព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមកំពុងឈានចូលដល់យុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹមបានចាត់ទុកថា
សារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមកំពុងឈានចូលដល់យុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។
លំហឌីជីថលបានក្លាយជាកត្តាសំខាន់នៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។
បច្ចេកវិទ្យាជួយឱ្យសារព័ត៌មានកាន់តែខិតជិតប្រជាជន និងទទួលបានមតិយោបល់រហ័សជាង។
យ៉ាងណាមិញ បរិយាកាសអនឡាញក៏បង្កបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
នៅក្នុងសណ្តាប់ធ្នាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មី
សារព័ត៌មានលែងកាន់កាប់តំណែងស្ទើរតែផ្តាច់មុខក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៀតហើយ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនធ្វើឱ្យថយចុះតួនាទីរបស់សារព័ត៌មានបដិវត្តន៍នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ
នៅពេលដែលមានព័ត៌មានច្រើនលើសលប់
សង្គមកាន់តែត្រូវការប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីកំណត់អ្វីដែលជាការពិត
ប្រការអ្វីដែលត្រូវការការផ្ទៀងផ្ទាត់...។ ប្រការទាំងអស់នេះតម្រូវឱ្យមានវិជ្ជាជីវៈ
ក្រមសីលធម៌ការងារដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ និងភាពធន់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធទាំងអស់។
ដោយផ្អែកលើការពិតនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្នើថា
ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៃវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវតែជាការច្នៃប្រឌិតដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ដំណើរការផលិត ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ការចែកចាយខ្លឹមសារ ការវាស់វែងទស្សនិកជន
សេដ្ឋកិច្ចសារព័ត៌មាន និងវប្បធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
យោងតាមលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម
វិស័យសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមក្នុងយុគសម័យឌីជីថលត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនានូវឬទ្ធានុភាពនយោបាយ
និងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា ឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ និងការត្រិះរិះប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត
ការតស៊ូ និងមនុស្សសាស្ត្រ ការទទួលខុសត្រូវជាតិ និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម៕