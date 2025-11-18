ព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានគុយវ៉ែត៖ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបើកផ្លូវសម្រាប់ជំពូកថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
គេហទំព័រព័ត៌មានខាងលើបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមមកកាន់ប្រទេសគុយវ៉ែតក្នុងរយៈពេល១៦ឆ្នាំ។
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីបំណងប្រាថ្នារួមក្នុងការនាំទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងដល់កម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មី
ដោយបើកជំពូកថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
ចំណុចលេចធ្លោនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម
មិញជីញ នៅឯបណ្ឌិតសភាការទូតគុយវ៉ែត Saud N. Al-Sabah ដែលបង្ហាញពីគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស និងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាម
សំដៅជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម-គុយវ៉ែត។
យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគុយវ៉ែត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគុយវ៉ែត-វៀតណាមបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយស្ថិរភាព ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រេចបាន ៧,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០២៤ ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតរវាងវៀតណាមជាមួយដៃគូមជ្ឈិមបូព៌ាណាមួយ។ ការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់គុយវ៉ែតកំពុងធ្វើពិពិធកម្មដោយឥតឈប់ឈរ ចាប់ពីផលិតផលកសិកម្ម និងជលផល រហូតដល់ផ្លែឈើស្រស់ គ្រឿងសង្ហារិមឈើ គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។ ក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ា គុយវ៉ែតមានបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគធំបំផុតនៅវៀតណាម។ គម្រោងសំខាន់គឺបណ្ដុំឧស្សាហកម្មចម្រាញ់ប្រេងគីមីឥន្ធនៈ Nghi Son ដែលគុយវ៉ែតបានរួមចំណែកដើមទុនប្រហែល ៣,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕