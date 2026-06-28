ព័ត៌មាន
សារទូរលេខអបអរសាទរខួបលើកទី ៧៥ នៃទិវាបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សារទូរលេខបានលើកច្បាស់ថា៖ ខួបលើកទី ៧៥ នៃការបង្កើតគណបក្សគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ CPP គូសញ្ញាសម្គាល់ដំណើរដ៏រុងរឿងដែលផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិ និងប្រទេសជាតិកម្ពុជា។ ឆ្លងកាត់លើដំណាក់កាលលំបាក និងប្រឈមជាច្រើនលើកច្រើនសារ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ដោយបង្របង្រួមនិងលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពជាតិ ដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជាដណ្តើមបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងការតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិ នាំប្រទេសជាតិរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយប្រល័យពូជសាសន៍ ការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវសមិទ្ធផលបដិវត្តន៍ កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិតាមមាគ៌ាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ឋានៈ និងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងលើឆាកអន្តរជាតិ។
បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងប្រជាជនវៀតណាម សូមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ ហើយជឿជាក់ថា ពង្រីកប្រពៃណីដ៏រុងរឿង និងបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួន ដែលបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្តែង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នឹងបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រនិងពង្រឹងឯកភាព ដោយអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ដំណាក់កាល ២០២៣-២០២៨ និងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាល អាណត្តិទី ៧ ក៏ដូចជាសម្រេចបាននូវគោលដៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៥០។
ក្នុងឱកាសនេះ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនលោក ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្តាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៕