ព័ត៌មាន

សារទូរលេខនិងលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក Antonio Costa បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូន ចំពោះអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ដោយអះអាងថា ប្រជាជន វៀតណាមមានសិទ្ធិមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធិផលនានាដែលសម្រេចបាន នៅពេល ដែលសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងមាំ។

ពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ (រូបថត៖ VNA)
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥) ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង សាធារណរដ្ឋបេឡារុស្ស សាធារណរដ្ឋសហ ព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី ព្រះរាជាណាចក្រអេស្ប៉ាញ សាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ អេហ្ស៊ីប អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក សាធារណរដ្ឋបូលីវ៉ារី វ៉េណេស៊ុយអេឡា និងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប សហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាគណ បក្សនយោបាយអាស៊ី បានផ្ញើសារទូរលេខនិងលិខិតអបអរសាទរ ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម។
ក្នុងសារទូរលេខអបអរសាទរដែលផ្ញើរជូនចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងប្រជាជនវៀតណាម អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជាឱកាសដើម្បីក្រឡេកមើលឡើងវិញនូវ បញ្ហា ប្រឈមជាសកល ចាប់ពីវិបត្តិអាកាសធាតុ ជម្លោះ រហូតដល់វិសមភាព ដើម្បីដាក់ ចេញដំណោះស្រាយពហុភាគី ជំរុញសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និង សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នា។
ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេស Charles ទី៣ បានវាយតម្លៃថា ការរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាដែលលោកប្រធានហូជីមិញអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្លាំង ខាងស្មារតី ប្រពៃណីវប្បធម៌ សាមគ្គីភាព ភាពធន់ និងការរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងឡើង របស់វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ ហើយ មានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែខ្លាំងក្លា ជាពិសេស ក្នុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការការពារ បរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។
សហប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាគណបក្សនយោបាយអាស៊ី (ICAPP) លោក Chung Eui-yong និង លោក Musahaid Hussain Sayed បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរទៅកាន់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដោយចាត់ទុក ថា វៀតណាមបានបង្ហាញពីឫទ្ធានុភាពមោះមុត ស្មារតីសាមគ្គីភាព និងវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់ សម្គាល់ ដោយក្លាយជាគំរូនៃការបំផុសគំនិតអំពីឯករាជ្យភាព ការអភិវឌ្ឍ វិបុលភាព និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេល ៨ ទសវត្សរ៍កន្លងមក៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យនាំសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗ

ថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំនេះ អគ្គទីប្រឹក្សា Nguyen Hoang Nguyen អនុប្រធានបេស កកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងជាថ្មីនូវគោលជំហរដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមក្នុងការគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ក្នុងការរំសាយអាវុធ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ព្រមទាំងធានាសិទ្ធិ នៃប្រទេសនានាក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលបរមាណូក្នុងគោលដៅសន្តិភាព។
