ព័ត៌មាន
សារជូនពរខួបលើកទី ៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
នៅក្នុងសារអបអរសាទរ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ បានសរសេរថា៖ បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គឺជាទង់ដឹកនាំបុព្វហេតុបដិវត្តន៍វីរភាព និងច្នៃប្រឌិត តាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវ ឈ្លាសវៃ ប៉ិនប្រសប់ និងដឹកនាំប្រជាជនវៀតណាម។ បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងប្រជាជនឡាវជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ និងប៉ិនប្រសប់របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលដឹកនាំដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បក្សទំាងមូល និងប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូល នឹងសម្រេចបានជ័យជម្នះក្នុងការសម្រេចគោលដៅដែលបានមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ ដាក់ចេញ គឺកសាងប្រទេសវៀតណាមសង្គមនិយមមួយប្រកបដោយសន្តិភាព ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល។ បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនឡាវ នឹងបន្តរួមគ្នាជាមួយបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម ដោយខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងដ៏កម្រនេះ ដោយធានាបាននូវភាពរឹងមាំ និងផ្លែផ្កាជាបន្តបន្ទាប់។
នៅក្នុងសារអបអរសាទរ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលវៀត ណាមសម្រេចបានក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ច និងតួនាទី កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានសម្តែងការរីករាយចំពោះការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយរវាងបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបាវចនានៃភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង; បានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដោយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹមជាប្រមុខ បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងសម្រេចបានជ័យជម្នះជាច្រើនក្នុ ងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម៕