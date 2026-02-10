Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស និងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ West Bank

សហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស និងអង្គការសហប្រជាជាតិ បានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើតំបន់ West Bank បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានបើកភ្លើងខៀវដល់ការបង្កើនអំណាចនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដោយទិញដីពីអ្នកតាំងលំនៅជនជាតិយូដា និងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថារំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថាន និងបុរាណវិទ្យានៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីន។

ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅជិតទីក្រុង Nablus ក្នុងតំបន់ West Bank នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ រូបថត៖ REUTERS/Raneen Sawafta

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានដកស្រង់សម្តីមន្ត្រីសេតវិមានម្នាក់ដែលបាននិយាយថា លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែល ដោយអះអាងថា ស្ថិរភាពនៃតំបន់នេះនឹងធានាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែល និងស្របតាមគោលដៅសន្តិភាពរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។

ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថា ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះដីធ្លី ការអនុវត្ត និងរដ្ឋបាលនៅក្នុងតំបន់ West Bank នឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងស្ថិរភាព។ ទីក្រុងឡុងដ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយដែលមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធភូមិសាស្ត្រ ឬប្រជាសាស្ត្ររបស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺ "មិនអាចទទួលយកបានឡើយ" និងផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ ដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ច្រាស់ការសម្រេចចិត្តនេះភ្លាមៗ។ ចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរនៅតែជាមាគ៌ាតែមួយគត់ដែលអាចសម្រេចបានឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពយូរអង្វែង ដោយមានអ៊ីស្រាអែលដែលមានសុវត្ថិភាពរស់នៅរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យ និងមានអធិបតេយ្យភាព។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា ការតាំងទីលំនៅទាំងអស់ដែលសាងសង់ដោយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលទន្ទ្រានកាន់កាប់ រួមទាំង Jerusalem ខាងកើតផងដែរ គឺ «មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់» និង «ជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិ»។ ប្រធានអង្គការពហុភាគីធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកបានសម្តែង «ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង» លើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែល ហើយបានព្រមានថា កាយវិការនេះធ្វើឱ្យសិករីករិលដល់លទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

