ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់វៀតណាម

នេះជាការបញ្ជាក់របស់អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai ក្នុងពិធីទទួលគណៈប្រតិភូសភារដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម នារសៀលថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋសភានៃទីក្រុងហាណូយ។ គណៈ ប្រតិភូដឹកនាំដោយសមាជិកសភារដ្ឋ Oregon លោក Daniel Loc Nguyen។

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai ជូន​វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់គណៈប្រតិភូសភារដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ VNA

អនុប្រធានរដ្ឋសភាលោក Nguyen Duc Hai បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លង មក ជាពិសេសគឺក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - អាមេរិក ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។

នាពេលខាងមុខ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai បានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល; ហើយបានស្នើឱ្យរដ្ឋ Oregon គាំទ្រវៀតណាមក្នុងការកសាងឧស្សាហកម្ម semiconductor ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសទាំងពីរ។

រីឯខ្លួនវិញ សមាជិកសភាលោក Daniel Loc Nguyen សង្ឃឹមថា ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយស្ថិរភាព យូរអង្វែង និងមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

