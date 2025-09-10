ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់វៀតណាម
អនុប្រធានរដ្ឋសភាលោក Nguyen Duc Hai បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លង មក ជាពិសេសគឺក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - អាមេរិក ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។
នាពេលខាងមុខ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai បានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល; ហើយបានស្នើឱ្យរដ្ឋ Oregon គាំទ្រវៀតណាមក្នុងការកសាងឧស្សាហកម្ម semiconductor ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសទាំងពីរ។
រីឯខ្លួនវិញ សមាជិកសភាលោក Daniel Loc Nguyen សង្ឃឹមថា ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយស្ថិរភាព យូរអង្វែង និងមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕