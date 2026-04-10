ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាដកទ័ពចេញពីប្រទេសណាតូមួយចំនួន ដែលមិនគាំទ្រអាមេរិកក្នុងជម្លោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់

រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ កំពុងពិចារណាលើផែនកា​រដាក់ទណ្ឌកម្មលើ​សមាជិកជាច្រើននៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (ណាតូ) ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកថា មិនបានគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលក្នុងជម្លោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់។

សំណើនេះ រួមទាំងលទ្ធភាពនៃការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា "គ្មាន​ប្រយោជន៍" ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុង​សង្គ្រាម ហើយដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទៅកាន់ប្រទេសដែលគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់យុទ្ធនាការ​យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ជាពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចេញពីមូលដ្ឋានយោធា យ៉ាងហោចណាស់មួយ​កន្លែង នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ ឬអាល្លឺម៉ង់។

 

ទាហានអាមេរិកចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិត នៅ ប្រទេសប៊ុលហ្គារី ។ (រូបថត៖ REUTERS/Spasiyana Sergieva)

កាយវិការនេះ កើតឡើងនោពេលដែល​មានភាពតានតឹងជាបន្តបន្ទាប់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូរបស់ខ្លួន។ ថ្វីត្បិតតែអគ្គលេខាធិការណាតូលោក Mark Rutte បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ សេតវិមាននៅតែចាត់ទុកថា ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបាន "បែរខ្នង” ចំពោះប្រជាជនអាមេរិក ក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ទោះបីជាប្រជាជនអាមេរិកកំពុងឧបត្ថម្ភ​ដល់ខឿន​ការពារជាតិរបស់​សម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយ។

 

បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក ​និង​អ៊ីរ៉ង់ សម្រេចបាន​កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ប្រទេសសមាជិក​ណាតូជាច្រើន រួមទាំងអង់គ្លេស បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីចូលរួមក្នុងការធានាសេរីភាពនាវាចរណ៍នៅច្រកសមុទ្រ Hormuz។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេតវិមានហាក់ដូចជា​មិន​យក​​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ចំពោះសំណើទាំងនេះ ហើយបន្តរក្សាគោល​ជំហរដ៏តឹង​រឹងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្ត៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាហាណូយ

នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត (អនុសញ្ញាហាណូយ)។
