សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាដកទ័ពចេញពីប្រទេសណាតូមួយចំនួន ដែលមិនគាំទ្រអាមេរិកក្នុងជម្លោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់
សំណើនេះ រួមទាំងលទ្ធភាពនៃការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា "គ្មានប្រយោជន៍" ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាម ហើយដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទៅកាន់ប្រទេសដែលគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់យុទ្ធនាការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ជាពិសេស សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចេញពីមូលដ្ឋានយោធា យ៉ាងហោចណាស់មួយកន្លែង នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ ឬអាល្លឺម៉ង់។
កាយវិការនេះ កើតឡើងនោពេលដែលមានភាពតានតឹងជាបន្តបន្ទាប់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូរបស់ខ្លួន។ ថ្វីត្បិតតែអគ្គលេខាធិការណាតូលោក Mark Rutte បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ សេតវិមាននៅតែចាត់ទុកថា ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបាន "បែរខ្នង” ចំពោះប្រជាជនអាមេរិក ក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ទោះបីជាប្រជាជនអាមេរិកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់ខឿនការពារជាតិរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយ។
បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ប្រទេសសមាជិកណាតូជាច្រើន រួមទាំងអង់គ្លេស បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីចូលរួមក្នុងការធានាសេរីភាពនាវាចរណ៍នៅច្រកសមុទ្រ Hormuz។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេតវិមានហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណើទាំងនេះ ហើយបន្តរក្សាគោលជំហរដ៏តឹងរឹងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្ត៕