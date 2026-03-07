ព័ត៌មាន
សហភាពអឺរ៉ុប និង GCC អំពាវនាវឱ្យមានការសន្ទនាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ
សេចក្តីប្រកាសរួមនេះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុប និង GCC នៅទីក្រុងព្រុចសែល (បែលហ្ស៊ិក)។ ភាគីទាំងពីរក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការការពារជនស៊ីវិល និងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងពេញលេញ ស្របតាមគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។
សេចក្តីប្រកាសរួមនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋសមាជិក GCC ថាទឹកដីរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីលានបាញ់បង្ហោះសម្រាប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេ។ លើសពីនេះ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការធានាសន្តិសុខដែនអាកាសក្នុងតំបន់ ការរក្សាលំហូរចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រឱ្យរលូន និងការការពារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ ជាពិសេសនៅក្នុងផ្លូវដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាច្រកសមុទ្រ Hormuz និង Bab el-Mandeb។
សហភាពអឺរ៉ុប និងក្រុមប្រឹក្សាឈូងសមុទ្រឈូងសមុទ្រ (GCC) ក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ឱ្យធានាសុវត្ថិភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងរក្សាស្ថិរភាពនៃទីផ្សារថាមពលពិភពលោក៕