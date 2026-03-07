Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សហភាពអឺរ៉ុប និង GCC អំពាវនាវឱ្យមានការសន្ទនាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ

សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) បានអំពាវនាវឱ្យលើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ ដែលកំពុងឡើងជណ្តើរនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ខណៈពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់។

សេចក្តីប្រកាសរួមនេះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុប និង GCC នៅទីក្រុងព្រុចសែល (បែលហ្ស៊ិក)។ ភាគីទាំងពីរក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការការពារជនស៊ីវិល និងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងពេញលេញ ស្របតាមគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។

សេចក្តីប្រកាសរួមនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋសមាជិក GCC ថាទឹកដីរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីលានបាញ់បង្ហោះសម្រាប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេ។ លើសពីនេះ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការធានាសន្តិសុខដែនអាកាសក្នុងតំបន់ ការរក្សាលំហូរចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រឱ្យរលូន និងការការពារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ ជាពិសេសនៅក្នុងផ្លូវដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាច្រកសមុទ្រ Hormuz និង Bab el-Mandeb។

សហភាពអឺរ៉ុប និងក្រុមប្រឹក្សាឈូងសមុទ្រឈូងសមុទ្រ (GCC) ក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ឱ្យធានាសុវត្ថិភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងរក្សាស្ថិរភាពនៃទីផ្សារថាមពលពិភពលោក៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

